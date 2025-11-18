La pulla de Lucas a su padre, Santiago Cañizares, en plena boda

Santiago Cañizares, el que fuera guardameta del Valencia y del Real Madrid, ha rejuvenecido a sus 55 años desde que el pasado mes de mayo conociera a Noemí, con la que se casó el pasado viernes. Como no podía ser de otra manera, Lucas, su hijo, estuvo presente en la boda, protagonizando un divertido discurso, con pulla incluida a su padre, que su pareja, Carla Asensi, no dudó en compartir en redes sociales.

Dejando constancia de que Santiago Cañizares, que se había casado anteriormente en dos ocasiones, no había hecho cosas por él y por su hermana que sí estaba haciendo por Noemí, dijo: “Por mí no ha cogido un avión por verme en Portugal. Por mi hermana Carlota tampoco y son países fronterizos. Se fue a Bolivia, 72 horas, cenó con Noemí y se volvió... ¡En turista!”.

Lucas Cañizares sigue los pasos de su padre

Lucas Cañizares, de 23 años, es guardameta del Tondela, equipo por el que fichó el pasado verano y con el que firmó hasta 2028. El hijo de Santiago Cañizares llegó a la Liga lusa la temporada pasada para jugar en el Farense, pero solo disputó un partido con el equipo Sub-23, tras lo cual fue cedido al Feirense, de la segunda división. El Tondela, que militaba en la misma categoría, se hizo con sus servicios a coste cero tras lograr el ascenso.

Antes de llegar a Portugal, Lucas Cañizares siguió los pasos de su padre y se formó en el Real Madrid, donde pasó por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, aunque nunca llegó a debutar con la camiseta blanca.