El Rayo Vallecano destituye a Francisco y ya hay un gran favorito para tomar su relevo

El Rayo Vallecano anunció este martes "el cese" del entrenador Francisco Rodríguez y su cuerpo técnico, después de tres derrotas consecutivas, la última frente al Real Mallorca, y cuatro en las últimas cinco jornadas, aunque el equipo tiene 7 puntos de renta sobre el descenso.

"Desde el Rayo Vallecano de Madrid queremos dar las gracias a Francisco por su profesionalidad y dedicación durante la presente temporada. También le queremos desear mucha suerte en sus proyectos futuros", añadió la entidad en un comunicado oficial, en el que no ha revelado quién será su sustituto.

El favorito para relevar a Francisco como entrenador del Rayo Vallecano

Cabe señalar que Francisco no fue la primera opción del Rayo Vallecano cuando Andoni Iraola descartó renovar con el conjunto franjirrojo. La primera opción del equipo madrileño fue su segundo, Íñigo Pérez. Sin embargo, tras un periodo de reflexión, decidió poner rumbo junto a Iraola al Bournemouth. No obstante, al no tener el nivel de entrenador UEFA lo suficientemente elevado como para obtener permiso de trabajo en Reino Unido, el navarro regresó a España y está ahora mismo en el mercado.

La alternativa a Íñigo Pérez del Rayo Vallecano sería un Albert Celades al que ya habría sondeado según MARCA. El que fuera entrenador del Valencia rechazó semanas atrás una oferta para poner rumbo a Arabia Saudí a la espera de una propuesta para seguir su carrera en España.

El Rayo Vallecano espera anunciar el nombre del entrenador que releve a Francisco lo antes posible para que pueda preparar en condiciones el partido frente al Real Madrid que tendrá lugar el próximo domingo en Vallecas.