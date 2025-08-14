Las sorprendentes declaraciones de Cesc Fábregas sobre Morata: "No es mi amigo"

El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, valoró la llegada de su compatriota Álvaro Morata al equipo y aseguró que no está preocupado por su relación previa como compañeros de equipo y selección.

El Como comenzara este sábado la temporada oficialmente con la primera ronda de Copa Italia ante Sudtirol, con la remota posibilidad del estreno de Álvaro Morata.

"Todos están disponibles, pero tengo que hablar con Álvaro, tenemos un plan. Primero entrenó con el Galatasaray y luego lo hizo pero en casa. No te puedo decir nada sobre él, Tengo que gestionar lo de Álvaro esta noche y mañana", declaró en rueda prensa el técnico.

Cesc Fábregas y su relación con Morata

Y explicó la actual relación que mantiene con el jugador para evitar polémicas: "No es mi amigo. Cuando salió del Chelsea no volví a saber nada de él, solo mensajes de felicitaciones. Aunque fuera mi amigo, hoy no lo es. Tenemos una gran relación, compartimos dos años en el Chelsea y en la selección, es un chico increíble y con un gran corazón".

"Gran humildad y sentido del trabajo, aportará mucho a los chicos. No me preocupa nuestra relación, él quiere hacerlo bien y tiene mucho mérito lo que ha hecho. Dejó más del 60 % de su salario allí, y eso dice mucho. Me dice mucho de su mentalidad, de lo que hará. No me ha prometido cuántos goles marcará, pero sí mucho trabajo y positividad", añadió.

Además, el técnico habló del español Alex Valle: "Es un jugador que está aprendiendo rápido, es un gran profesional. Y estoy seguro de que tendrá una gran carrera".

Iván Azón, por su parte, se marchará cedido al Ipswitch Town inglés, dejando espacio en la zona ofensiva del equipo 'lariani'.