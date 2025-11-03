El equipo que solicitará al Atlético de Madrid la cesión de Pubill en el mercado invernal

Aunque el Atlético de Madrid hizo una inversión considerable por Marc Pubill pagando 16 millones de euros al Almería en verano, solo acumula 37 minutos en el presente curso repartido en tres encuentros. Es por ello por lo que el conjunto rojiblanco estudia la opción de que salga en calidad de cedido en el mercado invernal para que no vea frenada su progresión, algo que querría aprovechar el Nápoles para ofrecer acomodo al lateral diestro de 22 años.

El equipo italiano, busca un recambio para el veterano Giovanni Di Lorenzo, y ya trató de hacerse con Juanlu Sánchez en verano. Sin embargo, el Sevilla pidió 20 millones de euros por su canterano. Si bien el Nápoles tenía previsto volver a la carga por él, el club de Nervión no parece que vaya a rebajar sus pretensiones, y menos, a mitad de temporada, es por ello por lo que la opción de solicitar al Atlético de Madrid la cesión de Marc Pubill ha ganado enteros tal y como afirma SportMediaset.

La trayectoria de Pubill hasta su fichaje por el Atlético de Madrid

Marc Pubill, nacido en Manresa, es un futbolista habitual en las selecciones inferiores españolas. Disputó con la Sub-21 la Eurocopa y formó parte del equipo que ganó el oro en los Juegos Olímpicos al igual que Pablo Barrios y Álex Baena.

Marc Pubill jugó 36 de los 42 partidos de Liga la temporada pasada con el Almería, pero se perdió la fase de ascenso por jugar el Europeo Sub-21.

Formado en la cantera del Nástic Manresa, fue el Levante el primer equipo de la élite que se fijó en él y el que le hizo debutar en Primera, aunque fue en Almería, que pagó 5 millones por su traspaso en el verano de 2023, donde se consolidó como futbolista de primer nivel. Ahora, sin minutos en el Atlético de Madrid, podría poner rumbo al Nápoles en calidad de cedido.