El futbolista que sí puede fichar por el Sevilla y no por el Betis

Como suele ser habitual en cada ventana de transferencias, Betis y Sevilla han vuelto a cruzar intereses. Ambos equipos quieren reforzar su ataque, motivo por el que están siguiendo a Brian Rodríguez, extremo de 25 años del Club América. No obstante, a día de hoy, el uruguayo puede fichar por el Sevilla pero no por el Betis.

Aún así quieren atacar cuanto ante al atacante, que el curso anterior anotó 14 goles y repartió 11 asistencias. Es por ello por lo que, según Estadio Deportivo, ojeadores de Betis y Sevilla han seguido de cerca el rendimiento de Brian Rodríguez en las últimas semanas.

En lo que respecta al Betis, cuenta con Ez Abde como titular por una banda y con Antony en la otra. El Sevilla, por su parte, con Rubén Vargas. Habrá que ver, por tanto, si alguno de estos dos clubes mueve ficha por Brian Rodríguez o si, por esperar a verano, se exponen al riesgo de que fiche por el eterno rival.

A diferencia del Sevilla, el Betis no cuenta con ficha disponible para Brian Rodríguez

Cabe señalar que para que el Betis pueda fichar a Brian Rodríguez en el mercado invernal necesitaría que Natan de Souza se nacionalizase ya que actualmente, con el brasileño y con Antony y Nelson Deossa en sus filas, no dispone de una ficha libre para un nuevo extracomunitario. Además, no está previsto que ninguno de los tres salga en enero. No obstante, el Betis puede atar a Brian Rodríguez y que salga en calidad de cedido, como hizo con Gonzalo Petit en verano, futbolista que recaló en el Mirandés.

En lo que respecta al Sevilla, el pasado 5 de septiembre liberó una ficha de un extracomunitario gracias a la nacionalización de Marcao. Actualmente, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, compatriotas de Brian Rodríguez, ocupan las otras dos.