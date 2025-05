Ya se sabe dónde jugará Jordi Alba las dos próximas temporadas

El español Jordi Alba renovó este jueves su contrato con el Inter Miami (equipo en el que juegan Leo Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez) hasta 2027, informó la franquicia estadounidense en un comunicado.

"Me lleva a renovar el seguir compitiendo, lo a gusto que me siento en el Club, el cariño que recibo de los aficionados en todo los partidos. He estado muy a gusto en estos dos años en el Club y me siento muy querido por todos los aficionados", afirmó Jordi Alba tras firmar el contrato.

"Tenemos esa ilusión de seguir compitiendo, de seguir ganando y, bueno, ojalá que podamos ganar los máximos títulos posibles", añadió.

Jordi Alba firmó por el Inter Miami en 2023 tras ganarlo todo en el fútbol europeo con el Barcelona y se reunió en Miami con excompañeros como Leo Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez.

Jordi Alba lleva cinco asistencias en los once partidos disputados este año con el Inter Miami.

El sueldo de Jordi Alba en el Inter Miami

En la última temporada, Alba tuvo un sueldo de 1,5 millones de dólares en el Inter Miami. El club no ha compartido detalles sobre las condiciones del nuevo vínculo.