Sacar a este crack del Girona cuesta tan sólo 1 euro

El segundo clasificado de LaLiga EA Sports, el Girona, ha temblado hasta el cierre del mercado en Arabia Saudí ante la posibilidad de que Cristhian Stuani abandonase el equipo. Aunque el delantero de 36 años tiene contrato hasta 2026, el conjunto catalán le puso una cláusula de 1 millón de euros por su recibía una oferta irrechazable para firmar el último gran contrato de su carrera.

Y dicha posibilidad de ha llegado desde Arabia Saudí, aunque ninguno de sus pretendientes han logrado satisfacer sus pretensiones. Y es que Cristhian Stuani quería una ficha de 4 millones de euros por temporada por abandonar el Girona.

La fidelidad de Stuani al Girona

“Le he dado todo al Girona, es el equipo de mi vida. La mayor parte de mi carrera he estado aquí, pero en el fútbol todos saben que pasan muchas cosas. Todo el mundo sabe que el Girona es el club de mi vida y donde me he entregado al 100%. A veces las cosas son inciertas y a día de hoy mi futuro inmediato es un poco incierto. Hay que ver qué sucede”, dijo días atrás Cristhian Stuani en Sport 890 dejando entrever que podía salir del equipo.

“Es difícil porque ya me ha pasado otros años y siempre he puesto por delante donde yo era feliz, independientemente de lo económico. El club, además, siempre ha hecho un esfuerzo conmigo y yo se lo he devuelto de todas las formas, los números están ahí. Si hubiera sido por un tema económico yo hace rato que no hubiera estado en el club. Tengo una cláusula de salida, pero quiero dejar claro que el valor que yo le doy al club y el respeto que se merece es muy importante, lo pongo por delante de todo. Yo le he dado mucho, pero el club también me ha dado. Estas cosas son delicadas, queda una semana de mercado y veremos cómo avanza. No quiero alarmar porque tengo un gran respeto”, añadió.