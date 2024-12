Los tres pretendientes en LaLiga de Reguilón y el equipo que ha descartado su fichaje

Sergio Reguilón se mantiene inédito en el presente curso con el Tottenham, lo que hace indicar que saldrá del conjunto inglés en el mercado invernal. Y es que, al terminar contrato a final de temporada, el cuadro londinense intentará ingresar cantidad alguna por su traspaso. Getafe, Real Sociedad y Sevilla estarían dispuestos a ofrecer acomodo al lateral zurdo de 27 años, no así Osasuna, que ha descartado su fichaje de cara al segundo tramo del campeonato.

Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que el conjunto navarro no tiene intención de reforzarse en su demarcación en el mercado invernal. Otro gallo cantaría si pudiera apalabrar el fichaje de Sergio Reguilón a coste cero de cara a la próxima temporada. No obstante, el que fuera canterano del Real Madrid no quiere esperar hasta entonces para salir del Tottenham. Así pues, si su deseo es regresar a LaLiga EA Sports, el Getafe, la Real Sociedad y el Sevilla, donde ya jugó, serían opciones para él. También el Fenerbahçe, donde José Mourinho ha pedido su fichaje.

El paso de Reguilón por el Tottenham

Desde que el Tottenham pagase 30 millones de euros al Real Madrid por él, Sergio Reguilón ha jugado en calidad de cedido en el Atlético de Madrid, en el Manchester United y en el Brentford. Por su parte, jugando en el conjunto blanco, salió a préstamo al Sevilla, club al que ahora podría volver si se impone en la puja al Getafe, que parece el favorito para hacerse con sus servicios, a la Real Sociedad y al Fenerbahçe.