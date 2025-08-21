La iniciativa del Levante para eludir la prohibición de comer pipas en su estadio

El Levante repartirá este sábado en el Ciutat de València unas bolsas para que los aficionados que asistan a sus partidos en el Ciutat de València tiren las cáscaras de las pipas, con la idea de reducir el tiempo que se tarda en limpiar el estadio.

Así lo anunció este jueves el Levante a través de su perfil oficial en X (antes Twitter) en una publicación en la que pidió "ayuda" a sus seguidores para "ser más sostenibles".

"¿Sabes que si tiras las cáscaras al suelo tardamos mucho más en limpiar el Ciutat? Por favor, ayúdanos a ser más sostenibles. Esta es tu casa, es como si estuvieras en ella", publicó la entidad ‘granota’.

El Levante recupera así una iniciativa que ya impulsó la temporada anterior cuando en el pasado mes de abril puso a disposición de sus aficionados unas bolsas para depositar tanto cáscaras como otro tipo de residuos pequeños.

El Valencia comunicó hace unos días la prohibición de comer pipas en Mestalla, un año después de haber prohibido tirar sus cáscaras al suelo, en su caso con el argumento de la salubridad, la reducción de molestias a los vecinos y la aparición de pequeños roedores.