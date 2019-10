Laprovittola: «No siento que la camiseta del Madrid pese más

Nico Laprovittola, uno de los dos refuerzos del Madrid para esta temporada, ha sido el último jugador en llegar al vestuario blanco. Hoy debuta en Europa con su nuevo equipo ante el Fenerbahçe.

–Durante el Mundial dijo que Argentina era «un equipo insoportable y muy hijo de puta», ¿cómo es el Madrid?

–No diría lo mismo, no diría lo mismo. El Madrid también es un equipazo, aunque totalmente diferente. Ambos tienen una manera de jugar muy marcada. El Madrid es gente que lleva mucho tiempo jugando juntos, que se conocen mucho, y para Argentina era nuestro primer Mundial y la verdad es que estuvo bastante bien.

–¿Es consciente de que afronta una temporada que puede irse a más de 100 partidos?

–Sí, pero estuve de vacaciones después de los «playoffs» con el Joventut. Pasé unos días tranquilo en Barcelona y luego, un poco de paseo por Menorca y Mallorca. Nunca en mi vida había vivido un año así. Será bueno si llegamos a los 100 partidos y el equipo que tenemos es largo.

–De ser el MVP de la ACB y referente indiscutible del Joventut entiendo que aquí pasa a ser uno más...

–Sí, lo he hablado con mi familia, con mi agente, con el psicólogo... La verdad es que me siento preparado porque sé al lugar al que vengo, sé lo que representan «Facu» –Campazzo– y Sergi –Llull– y, más allá de ser decisivo, tengo que ser sólido, no mostrar dudas, no mostrarme incómodo sino todo lo contrario y eso es lo que estoy sintiendo realmente.

–El trabajo con un psicólogo parece que ha dejado de ser un tema tabú para los deportistas...

–Sí, he trabajado con un psicólogo en Argentina y la verdad es que me ha ayudado mucho y, sobre todo, a pasar la época de Rusia –en el Zenit San Petersburgo llegó a estar apartado del equipo– y ahora seguimos en contacto. Creo que cada día es algo más normal, es algo que ayuda y se trata de aprovecharlo, porque mi experiencia fue buena.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido en el Madrid?

–La infraestructura y la magnitud de lo que representa ser jugador del Madrid es mucha y lo que me llamó la atención al llegar fue la simpleza de los compañeros, el vestuario, los entrenamientos... me ha sorprendido para bien, me he sentido bien tratado.

–¿Temía algo?

–No, no tenía ningún miedo. En cuanto surgió la oportunidad de llegar a un club tan grande quería tomar el reto.

–¿Qué le contaron sus amigos Deck y Campazzo?

–Gaby –Deck– no habla mucho, pero los dos, además de compañeros, son amigos, son gente que uno aprecia mucho y que estén en el día a día suma muchísimo para hacerlo más llevadero. Todos son muy buena gente. Escuché muchas cosas buenas del Facu, de Chapu y también de Lucas Victoriano, con quien jugué en Argentina. Cosas muy, muy buenas que ahora tengo la suerte de estar viviendo.

–Campazzo dice que el primer año en el Madrid no es precisamente fácil...

–Ellos llegaron en otra edad. Llegaron desde Argentina directos y lo hicieron muy bien el primer año. No sé si creerle eso que dice. Eso no me lo nombró. Estoy muy tranquilo, sé a lo que vengo y lo que tengo que hacer...

–¿Cómo se veía al Real Madrid desde fuera?

–Era el equipo al que todo el mundo quería ganar, porque sabíamos que si se hacía un buen partido tendría mucha repercusión. Aquí he visto que eso el equipo lo tiene asumido y sabe jugar contra esa motivación que tienen los otros.

–Ha llegado como subcampeón del mundo, ¿se ha hablado algo de la final en el vestuario?

–No, nada, porque perdimos. Nos dieron la enhorabuena, pero es una espina clavada.

–¿Qué le ha pedido Laso?

–Nos estamos conociendo. Intento escuchar todo lo que me dice. Él con los bases debe tener una afinidad diferente y la verdad es que estoy muy tranquilo. No tengo que preguntarle nada porque ya estoy grande, ya jugué en muchos lugares y ahora tengo que ir conociendo al equipo y conectándome con todos. Hoy ya me siento importante y quiero seguir tomando más responsabilidad para poder ganar todos los títulos.

–Desde que salió de Brasil no ha estado más de temporada y media en el mismo equipo y por el Madrid ha firmado por dos años...

–¡Qué sé yo por qué no he estado más de año y medio seguido en un equipo! Hubo situaciones en las que el cambio lo pedí yo, en otras no... la verdad es que estoy contento con la carrera que llevo, por todos los lugares que conocí, la gente que conocí, las maneras de jugar al basket... Y hoy estoy en el mejor lugar que puedo estar. El camino ha valido la pena.

–¿Veía el año pasado partidos de Euroliga?

–Sí, mucho más Euroliga que NBA. Da placer ver jugar a los equipos por la competitividad que hay, porque no se regala nada, y al equipo que más miraba era al Real Madrid por Facu y por Gaby.

–¿Por qué el número 8?

–Mi hermano usó el 8 y lo ha usado Lucas Victoriano, pero no siento que la camiseta del Madrid pese más. Intentó jugar con soltura, de la misma manera que siempre, intento pasarlo bien en el campo.

–Sus referentes eran...

–Pepe Sánchez –base argentino– marcó una época por lo que ganó con la selección y por su manera de jugar y dominar. También Marcelo Milanesio, con quien hice muchos campus de pequeño, cuando el baloncesto empezaba a ser importante. Toda la familia nos íbamos a Córdoba, la ciudad del Facu, a jugar al basket y a pasar una semana muy agradable.

–¿Se plantea seguir jugando hasta los 40, como Scola o Felipe Reyes?

–Hace un par de años no lo pensaba y hoy creo que no lo pienso, pero nunca se sabe. Intento ser lo más profesional posible y cuidarme al máximo. Ellos están ahí, no tanto por lo físico, porque al final son 40 años y eso pesa a cualquiera. Creo que va más por la pasión, el hambre, el querer competir, no cansarte y querer ganar siempre, lograr más títulos, ser reconocido... Va por ahí y no tanto por el dinero o por otras razones.