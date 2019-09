El Real Madrid recibe al Levante el sábado en el Bernabéu con la idea de volver a ganar y conquistar al estadio madridista, que aún no sabe qué esperar de su equipo. El Levante, además, ganó el año pasado en el Santiago Bernabéu

1) Más que ganas de revancha, el Real Madrid busca regularidad: No ha perdido en los tres partidos de Liga que ha disputado, pero ha empatado dos, sobre todo dolió el encuentro de casa contra el Valladolid. El equipo de Zidane necesita un buen partido, dominar las situaciones y sentirse superior al rival, algo que sólo sucedió en el estreno contra el Celta. “Vayamos donde vayamos, tenemos ilusión. El sábado vamos a tener delante un equipo de mucho talento, pero creo que vamos a tener nuestras opciones, aunque somos conscientes de la dificultad", asegura Paco López, el entrenador del Levante. El Madrid no puede permitirse, en este comienzo, no ganar en el Bernabéu.

2) Estreno de Hazard. Todas las esperanzas del madridismo pasan por el belga, que contra el Levante debutará oficialmente en el Real Madrid. Es el gran fichaje del verano y el futbolista que tiene que cambiar el ambiente y el tono del Real Madrid. Tiene calidad y jerarquía para echarse el equipo a la espalda. En Villarreal ya fueron titulares Jovic y Mendy, dos de los fichajes de este verano, pero es Hazard el que despierta toda la ilusión. El busca ser el mejor del mundo y sabe que con el apoyo del Real Madrid será más sencillo.

3) Que no falle la concentración. El Real Madrid ha podido ganar todos los partidos que ha disputado y, sin embargo, no lo ha hecho porque su defensa no ha estado a la altura. Ha fallado concentración de todo el equipo y saber manejar la situaciones. Contra el Valladolid se escapó un partido que estaba ganado y al Villarreal se le “permitió” meter dos goles en apenas dos llegadas. Ése ha sido el gran déficit del equipo de Zidane.

4) El Bernabéu. En sus reuniones con los socios, Florentino Pérez está pidiendo a los socios que no piten a los jugadores porque eso hace que el ambiente se enrarezca demasiado y no sea fácil para los jugadores estar tranquilos en el Bernabéu. Es lo mismo que pidió Zidane después del último encuentro contra el Valladolid. El entrenador confirmó que el equipo está presionado y el público debe ayudar a que baje esa tensión y no provocarla más.

5) El sistema de Zidane. Es un misterio la alineación que puede sacar el entrenador francés en este partido, algo habitual, porque le gusta mover el equipo titular, pero también es una incógnita sabe con qué sistema va a jugar el Real Madrid porque Zidane lo va cambiando habitualmente. A veces prefiere el 4-4-2 para colgar balones en el área, como hizo en Villarreal, pero suele tender al 4-3-3, porque además le permite que Bale, Hazard y Benzema jueguen juntos. Es la primera vez que se va a ver al trío de ataque. Si funciona, la cara del Real Madrid cambiará.