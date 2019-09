El Real Madrid se estrenó en la Champions contra el PSG con una imagen que gustó muy poco. Tiene que mejorar mucho el equipo de Zidane para pelear por la competición.

Sin agresividad. El PSG fue más rápido, más físico, tuvo más pulmones que el Real Madrid durante todo el encuentro. El equipo español se sintió desbordado casi siempre, menos en los primeros diez minutos. En cuanto los de Tuchel cambiaron de ritmo, el Real Madrid se quedó un paso atrás, sin poder entrar en la pelea del rival. “Nos han superado en todo”, explicó Zidane. “Pero sobre todo en la intensidad, es lo que me molesta”, continuó el entrenador. Ganaban las carreras, todos los choques y las entradas.

Sin defensa. Tiene un problema el Real Madrid en defensa porque no le tiran tanto para lo que le marcan. Di María marcó nada más llegar al área, la primera vez. Pero es que no cierra el Real Madrid un partido sin recibir un gol en contra. Courtois no termina de dar con la tecla que le convierta en el portero decisivo que se fichó y luego, en París, se notó la ausencia de Ramos. Militao no está a tono con el resto del equipo.

Sin creación de juego. El PSG presionó mucho, durante casi todo el partido y el Real Madrid fue incapaz de sacar el balón. El recurso era el pelotazo de Varane, de cara para los centrales, es decir, con ventaja siempre para los defensas, que ven llegar el balón de cara y siempre tienen ventaja. Tampoco tiene el Real Madrid un delantero corpulento para ganar esos balones. Pero fue incapaz de crear peligro de otra manera.

Y sin remate. Si no se cuentan los dos goles anulados a Bale y Benzema, el Real Madrid se marchó del Parque de los Principes sin tirar a puerta, lo que resulta desolador si se quiere competir al máximo nivel en Europa. Pese a ser un equipo eminentemente ofensivo, con James, Hazar, Bale y Benzema, lo que resultó fue un conjunto desequilibrado, que ni defendía bien ni supo cómo atacar al rival.

Tiempo para reaccionar. Galatasaray y Brujas son los otros rivales del grupo y empataron a cero. No hay peligro para el Real Madrid por la clasificación, aunque ser primero se ha complicado mucho tras los tres goles recibidos en París. Ahora Zidane y los jugadores tienen que trabajar mucho para encontrar una idea definida de juega y de lo que se quiere y, sobre todo, de como llevarla a cabo. Todavía, por las lesiones, y por los cambios de Zidane, no está claro cuál es el plan del entrenador francés. Pero necesita encontrarlo pronto. El domingo espera el Sevilla.