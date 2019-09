Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón de MotoGP en el Gran Premio de Tailandia

La superioridad de Márquez es tan abrumadora esta temporada que tiene que mirarse a sí mismo para buscar retos que superar. Con Dovizioso más perdido que de costumbre, Lorenzo y Rossi en sus respectivos laberintos y los rivales jóvenes perjudicados por su falta de constancia y experiencia, Marc lucha contra sus propios récords. En las cinco carreras que faltan para cerrar 2019 hay dos marcas personales que podría mejorar el número 93: la del alirón más rápido de su vida en MotoGP y la de puntos totales sumados en un único curso.

En cuanto a lo de proclamarse matemáticamente campeón, Márquez está ante la posibilidad de hacerlo en Tailandia a falta de cuatro citas para la conclusión, algo que jamás ha conseguido, ni siquiera en ese 2014 en el que arrancó ganando las diez primeras carreras. Entonces, como en 2016 y 2018, pudo celebrar el título en el Gran Premio de Japón, en Motegi, lo que significaba solventar de forma matemática la pelea por la corona con tres hojas del calendario todavía por arrancar. «Hay costumbre en Motegi. La verdad es que quiero ganarlo cuanto antes, pero sin prisa, porque cuando la he tenido en estas circunstancias no me ha ido bien. Me tiraría de los pelos durante mucho tiempo si no acabo ganando este Mundial», reconocía en Alcañiz.

En este 2019, en el que sólo ha tenido un cero y todo lo demás han sido victorias y segundos puestos, podría sumar su sexto título de MotoGP y que le sobrasen cuatro Grandes Premios, lo nunca visto para Márquez en la categoría reina. Para eso necesita que le salgan unas cuentas que son más bien factibles si se tiene en cuenta que Motorland es un trazado que se le da muy bien y que Dovizioso no está precisamente en racha positiva. Márquez necesita sumar siete puntos más que el italiano entre Alcañiz y Buriram para que sea Tailandia el lugar de la fiesta de celebración y no Valencia ni el ya famoso karaoke cercano al aeropuerto de Narita en el que ha cantado dos veces el alirón.

La distancia que separa a los dos candidatos es de 93 puntos, con lo que Marc necesita llevar esa distancia hasta los cien cuando se baje a la bandera a cuadros en la cita tailandesa, justo antes del inicio de la gira habitual por Asia y Oceanía. En ese momento quedarían cuatro carreras y justo esos cien puntos a repartir, lo que haría imposible que Dovi remontara aunque ganase todo y el español, nada. El segundo de los retos que afronta el «93» de aquí al 17 de noviembre es el de firmar su mejor temporada en cuanto a puntos totales conseguidos.

Hasta ahora, su año más brillante en este apartado es 2014, su segundo curso en MotoGP, cuando empezó con diez victorias consecutivas. Después de esa racha, sólo hizo cuatro podios de ocho posibles y ese «bajón» es el que ahora le permite que con su media «inglesa» de victorias y segundos puestos excepto la caída de Texas, tenga a tiro pulverizar ese registro. «Si soy sincero sí que tengo como objetivo terminar todas las carreras en el podio», reconocía ayer en la previa de que los motores empiecen a rugir en Motorland.