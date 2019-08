Las nuevas normas del fútbol para la próxima Liga: manos, barreras, rojas...

En el estudio y la autocrítica que hace el Comité Técnico de Árbitros de las actuaciones de los colegiados, tanto en el campo como en el VAR, detectaron que se les habían escapado varias rojas directas en acciones similares: las entradas por detrás sin posibilidad de llegar al balón, a la altura del talón de Aquiles. Los futbolistas están advertidos: va a ser expulsión. La norma ya existía, pero se ha incidido en ella. Además, la típica entrada por delante en la que se acaba pisando al rival, normalmente de manera involuntaria, se penalizará con amarilla por ser una acción temeraria. Y en el capítulo de amonestaciones los árbitros también han puesto el foco en la clásica acción de los jugadores cuando sacan los brazos para protegerse de espaldas: si tocan la cara del rival, amarilla. Si sacan el codo, roja. A veces entre no sacar amarilla, hacerlo o mostrar la roja dependerá de la intensidad, con lo que entra el factor interpretativo que siempre hay en el arbitraje y que es el motivo habitual de las polémicas. Eso sí, si el balón no está en juego y se toca la cara del rival, aunque sea leve, se podría expulsar.

Cuando una jugada acaba en gol y el delantero se ha ayudado de la mano para anotarlo o para generar la ocasión, el tanto no subirá al marcador, independientemente de si la mano es voluntaria o no. En las manos dentro del área también se intenta afinar más. Si la mano está por encima del hombro o superior y se da al balón se considerará penalti porque el cuerpo se hace más grande. Así, en la jugada habitual en la que el defensa se lanza al suelo para tapar un pase, una mano normalmente va al suelo para apoyarse y si la pelota toca en ésa se considerará que es una posición natural y no se pita penalti, salvo que esté muy estirada. En cambio, si toca en el otro brazo y éste está estirado, se considerará antinatural y se pitará penalti. Cuando la pelota toca en la mano tras un rebote, si se considera que la mano no está en una posición natural, también es pena máxima.

Ocasión manifiesta de gol

Hay que diferenciar entre ocasión manifiesta de gol y ataque prometedor. Para que se dé la primera se tienen que cumplir: 1: distancia (entre donde se cometió la infracción y la portería), 2: dirección del juego; 3: probabilidad de recuperar el balón del atacante y 4: posición y número de defensores. Si uno de ellos no se da, ya no es ocasión manifiesta. Si se corta una ocasión manifiesta de gol fuera del área, es roja siempre. Si se produce dentro, se pita penalti con roja cuando el defensa no tiene opción de disputar el balón y con amarilla si lo va a disputar. Los ataques prometedores fuera del área son amarilla. Dentro, si se quiere jugar el balón no habrá tarjeta y si no se quiere, amarilla.