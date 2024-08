Una leyenda del automovilismo muere al estrellar su avión contra un granero

La leyenda de las carreras Scott Bloomquist ha fallecido en un accidente aéreo. La leyenda del automovilismo murió al estrellar su avión contra un granero cerca su casa en Mooresburg, Tennessee.

Se informó que Bloomquist estaba volando el avión cuando ocurrió un “accidente de aeronave pequeña” alrededor de las 7:15 am ET. El piloto de 60 años, conocido no solo por su destreza en la pista, sino también por su pasión por la aviación, volaba su Piper Cub J3C-65 de 1938, cuando la tragedia se desató en su propia casa.

Eran las 7:50 a.m. cuando se reportó un incendio y columnas de humo negro ascendiendo desde la finca de Bloomquist, ubicada en la tranquila comunidad de Mooresburg. Las autoridades, al llegar, confirmaron lo peor: Bloomquist, único ocupante de la aeronave, había perdido la vida en el impacto contra su granero. Según registros de la Administración Federal de Aviación, el piloto no contaba con licencia vigente, y el avión no había sido registrado desde 2012.

Uno de los mejores de la historia

El piloto de 60 años fue uno de los corredores mejor considerados de la historia y fue incluido en el Salón de la Fama Nacional de Dirt Late Model en 2002. La histórica carrera de Bloomquist incluye prevalecer tres veces en la Lucas Oil Late Model Dirt Series, ocho veces en la Dirt Late Model Dream Series y cuatro veces en el World 100.

Además de eso, Bloomquist ganó la World of Outlaws Late Model Series de 2004 y fue nombrado Piloto del Año 2006 por RPM Racing News.

Los homenajes no tardaron en llegar a través de las redes sociales para honrar a Bloomquist y su impacto en el deporte. “Hay un nivel de rudeza absoluta e intransigente que la raza humana nunca volverá a alcanzar. Scott Bloomquist estaba un nivel por encima de eso”, escribió otro. “Descanse en paz una leyenda”. “Es una noticia terrible”, añadió Couch Racer Shop. “A veces se usa la palabra leyenda con demasiada frecuencia, pero es la única forma de describir a Scott Bloomquist. Descanse en paz Bloomer”.

Bloomquist, que acumuló más de 600 victorias en su carrera, había luchado contra una serie de lesiones graves en los últimos años. En 2019 sufrió un accidente de motocicleta que le afectó la pierna y la cadera. Cuatro años después, Bloomquist luchó contra el cáncer de próstata mientras padecía problemas de espalda.

Bloomquist estaba intentando volver a estar en forma y competir una vez más durante las principales competiciones de la serie en 2024. Las últimas victorias de Bloomquist llegaron en 2017 y 2018 en el evento Dirt Late Model Dream, que ganó cuatro veces en su carrera.