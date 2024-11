Una leyenda del fútbol se cita con un aficionado para pegarse en el aparcamiento

El estreno de Rúben Amorim en el Manchester United terminó con un empate insuficiente ante el Ipswich Town. El técnico portugués tiene mucho trabajo por delante en un equipo que necesita reaccionar cuanto antes.

Más allá de esto, la leyenda Roy Keane protagonizó un momento surrealista. El exfutbolista y actual comentarista de 'Sky Sports' ha vivido un momento de alta tensión con la afición local al finalizar el encuentro.

Varios aficionados estaban insultando a Keane, mientras él se encontraba recibiendo instrucciones finales de los productores para regresar de una pausa publicitaria. En ese momento, un hombre se apresuró a gritar: "Que te jodan, Keane".

"Lamentable... este tipo no tiene respetos por los aficionados", aseguró. "Ya vale de insultos así", deben echarle fuera. "No me creo que un exjugador haga esto", aseguraron varios aficionados mediante las redes sociales.