Líder en la marabunta

De los 132 barcos que compiten en la Copa del Rey Mapfre de vela, 27 de ellos lo hacen en la clase ORC 2. Es la categoría más multitudinaria y ahí figura el líder más sólido de la competición después de las dos primeras jornadas. El Vértigo Dos Texia de Jorge Martínez Doreste ha convertido su presencia en el campo de regatas de Palma en una exhibición permanente. Ninguna otra embarcación puede presumir de haberse impuesto en tres de las cuatro regatas disputadas. Lo hizo en las dos de la primera jornada. Se impuso en la segunda de ayer y ocupó la séptima plaza en la tercera regata. El «Tanit IV Medilevel» le vigila desde muy lejos: 15 puntos los separan. Doreste asegura que su barco es uno de los más lentos de su categoría y que no esperaba estar en el grupo de cabeza. Los hechos le desmienten y sus buenas salidas están siendo decisivas.

El Vertigo Dos Texia es una de las seis embarcaciones que lograron conservar el liderato tras la disputa de la segunda jornada. «Rats on Fire» (ORC 1), «Proteus» (IRC), «Solintal» (J-80), «Cuerdileone» (Swan 50) y «Dorsia Sailing» (Women’s Cup) son las otros cinco que ratificaron su buena puesta en escena de la jornada de apertura.

La clase reina que se disputa en la bahía de Palma, la ORC 1, es la más apretada de toda la competición. «Rats on Fire», «From Now On» y el «Estrella Damm» sólo están separados por 2,5 puntos. El barco patroneado por el canario Rayco Tabarez, un Swan 45, manda por el momento y ha confirmado las buenas sensaciones que ofreció en mayo cuando se impuso en el Trofeo Conde de Godó. El «Estrella Damm» del también canario Luis Martínez Doreste conserva todas las opciones para levantar su tercera Copa del Rey, la segunda consecutiva. Y entre ambos se ha colado el alemán «From Now On» (Swan 45), que representa al club argentino Yatch Club, y que está metido de pleno derecho en la pelea.

En la regata exclusiva para navegantes femeninas manda con autoridad el Viper 640 «Dorsia Sailing» de la bimedallista olímpica Natalia Vía-Dufresne, y entre las grandes esloras, el líder destacado es el estadounidense «Proteus».

En la clase Club Swan 50 el «Aifos 500», que mañana podría contar en su tripulación con Felipe VI, ha remontado posiciones y ya es octavo.