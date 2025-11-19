Lío en Sevilla con la fecha de la final de la Copa del Rey

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, no está de acuerdo con la fecha de la final de la Copa del Rey en la ciudad hispalense, programada para el próximo 25 de abril, sábado de Feria, y ha advertido de que, durante ese fin de semana, los servicios públicos ya se ven fuertemente tensionados y que la coincidencia con el evento futbolístico podría multiplicar el esfuerzo requerido por las fuerzas de seguridad, el tráfico y otros servicios municipales, según informa Europa Press.

"Sabemos que durante la semana de feria y especialmente el fin de semana se tensionan fuertemente los servicios públicos, especialmente en materia de seguridad. Si a eso le sumamos una final de la Copa del Rey, pues lógicamente el esfuerzo que tienen que hacer los dispositivos de seguridad, las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado o en materia de ferrocarriles o aeroportuarios se multiplica", ha expresado en declaraciones a los medios. No obstante, ha aclarado que la Policía Nacional, responsable del dispositivo de seguridad, adaptará sus recursos a la situación real y desplegará un operativo proporcional a las necesidades de control que implican estos dos grandes eventos. Así, aunque ha querido subrayar que la celebración de la Copa del Rey en la capital andaluza hasta el año 2028 es "una buena noticia para Sevilla", ha hecho un llamamiento a la reflexión.

Barajar otras posibilidades

"Creo que sería importante reflexionar correctamente sobre qué tipo de eventos y cuándo se pueden desarrollar esos eventos en la ciudad, garantizando la máxima calidad posible", ha señalado. Por último, ha destacado la importancia de la previsión y la capacidad de prevención a la hora de afrontar este tipo de eventos de gran magnitud, así como la colaboración tanto entre Administraciones como con los entes privados.

Las declaraciones del subdelegado se producen tras las pronunciadas este martes, 18 de noviembre, por el portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bueno, que defendió que el Ayuntamiento está "trabajando mano a mano" con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la organización de la final de la Copa del Rey de 2026 e incidió que se están "barajando todas las posibilidades" en relación a la fecha. Bueno respondía así a la petición del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, para que el Consistorio lleve a cabo "las gestiones necesarias" para "evitar" la coincidencia de ambos eventos. Muñoz aseguraba que esta coincidencia provocaría "importantes distorsiones en los servicios públicos", especialmente en los dispositivos policiales, que requerirían "un refuerzo extraordinario". La RFEF anunciaba este lunes la designación del estadio de La Cartuja de Sevilla como sede de la final de la Copa del Rey hasta el año 2028. Durante la rueda de prensa, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, no anunció la fecha aunque dijo que sería a "finales de abril". En esta línea, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, confirmó que el 25 de abril es la fecha elegida para la celebración de este evento deportivo que acogerá la capital andaluza por sexto año consecutivo.