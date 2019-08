"No contemplo la salida de Keylor, es un jugador del Real Madrid y es importante. Siempre lo ha sido y lo va a ser. No contemplo esta posibilidad", ha dicho Zidane en la previa del partido ante el Valladolid de la segunda jornada de Liga.

A pesar de la oferta del PSG y hasta de la posibilidad de que el portero entre en el intercambio por Neymar, el técnico blanco sigue manteniendo su discurso y asegura que cuenta con el portero costarricense. "Él no me ha dicho que se quiera ir. Él está aquí y lo de fuera no lo podemos controlar. Quiere demostrar que es tan bueno como los demás y está trabajando en este sentido. Es lo más importante para un entrenador. Siempre ha sido un profesional. La situación para mí es la misma, vamos a tener muchos partidos y yo voy a contar con él", continuaba Zizou, que ha repetido varias veces la frase de que son 24 jugadores en la plantilla y todos van a tener su momento. Un discurso que usó mucho en sus mejores momentos en el banquillo y que también incluye a James Rodríguez, que podría tener un hueco en el once titular por la sanción de Modric o en el lugar de Vinicius.