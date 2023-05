Locura en el mercado del Real Madrid: Asensio se va y esto pide el Tottenham por Kane

El Real Madrid aún tiene que acabar LaLiga, pero también piensa en el mercado del verano y en los fichajes y salidas. Así juega el sábado contra el Sevilla, sin Vinicius: «No viaja porque no puede jugar. Si tuviera alguna posibilidad viajaba e intentaba jugar. Pero la rodilla le sigue molestando. No es porque sea fuera de casa o en casa. No puede jugar y punto. Ojalá pueda estar en el último partido», decía Carlo Ancelotti con contundencia, por si alguien pensaba que Vini o el Real Madrid no querían que estuviese en Sevilla. Eso abre la puerta a Hazard. En la convocatoria del club viajan Rodrygo, el belga y el canterano Álvaro Rodríguez. Muy mal se tiene que poner el asunto para que no juegue Eden. «Me resulta sorprendente que no tengas paciencia para ver mañana la alineación. Nunca he dado la alineación el día antes del partido», decía Ancelotti. Se supone que Rodrygo será el nueve en vez de Benzema, flanqueado por Fede Valverde y Hazard.

En los rumores acerca de los movimientos de la plantilla del Real Madrid nunca aparece el nombre de Hazard porque da la impresión de que el belga quiere cumplir el año que le queda en el Real Madrid, pese a que sus minutos han sido escasos, hasta desaparecer en el decisivo tramo final Sólo las lesiones de los demás le han abierto un hueco en los partidos intrascendentes que lleva disputando el Madrid en LaLiga. «Hazard tiene contrato, entonces se presupone que se queda aquí. Después, como todos los jugadores que tienen contrato, si no está contento tiene que pedir al club una salida y si están contentos con el contrato se quedan aquí», aseguraba Ancelotti sobre el belga.

Pero según la prensa inglesa, se abre una puerta para la salida del futbolista belga del Real Madrid. Kane se marcha del Tottenham y el club blanco busca un delantero que de relevo a Benzema. Se buscaba un nivel más bajo, alguien que llegue para ser, principalmente, suplente, pero ha aparecido Kane y no se descarta del todo. Según Sky, lo que pide el club inglés es dinero (y el Madrid sólo va a hacer locuras por Bellingham) pero la cantidad podría atenuarse si en la operación entra Hazard. Sería una salida digna para todos. Hazard porque vuelve a la Premier, donde en el Chelsea, jugó sus mejores minutos como futbolista y se convirtió en uno de los mejores del mundo y para el Real Madrid porque se quitaría el sueldo más alto de la plantilla, o uno de los más altos. No cuenta con él, su salida sería una buena noticia.

No es lo único que ha pasado hoy en el mercado del Real Madrid. Según Relevo, Asensio no va a continuar. El Real Madrid le había hecho una oferta donde le mejoraba las condiciones económicas. Pero Asensio quiere buscarse el futuro fuera del Real Madrid porque quiere probarse, tener más minutos, más contunuidad, demostrar que es el futbolista que tanto prometía. Asensio, que suma 12 goles esta temporada, una gran cifra, no viaja a Sevilla, así que sólo le quedaría el partido contra el Athletic como blanco. En el club querían que continuara, pero nadie le aseguraba la titularidad o muchos minutos. Rodrygo y Fede Valverde están por delante de él en los planes de Ancelotti y Bellingham, que llegará pronto, ha sido fichado para jugar ya.

Títulos conseguidos por Asensio en el Real Madrid