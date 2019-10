Zidane va a hacer cambios continuamente en el Real Madrid y eso lo saben los futbolistas. Para el partido contra el Granada, el entrenador blanco ha dejado fuera de la convocatoria, de manera sorprendente, a Lucas Vázquez y a Vinicius. El primero fue titular contra el Brujas y oyó cómo el público le silbaba. El segundo salió en la segunda mitad e intento revolucionar el encuentro sin éxito. Contra el Granada, en el Santiago Bernabéu ni siquiera estarán en el banquillo.

En cambio, Bale, que no fue convocado para el encuentro de la Champions no sólo está en la convocatoria si no que seguramente va a ser titular. También entra en la convocatoria Rodrygo, el futbolista que a veces juega con el filia y a veces entra en los planes del entrenador francés.

Lucas Vázquez es uno de los jugadores que suele pagar el mal humor de la afición del Bernabéu cuando las cosas van mal: “Si te digo que no afectan los pitos no es verdad. Afectan, pero hay que aceptarlos. Lucas ha hecho cosas buenas también y le han aplaudido. Cuando pasan cosas un poco peores hay que reaccionar y es lo que queremos para el bien del equipo”, aseguró Zidane en la conferencia de Prensa del viernes por la mañana.

Lucas Vázquez es uno de sus jugadores preferidos porque le da mucho trabajo y desborde por la banda, pero el canterano no pasa por su mejor momento y además tiene que vivir con la presión del estadio.

Contra el Brujas, empezó el encuentro con muchas ganas, pero sin suerte y perdiendo muchos balones y eso, añadido a que el resultado no acompañaba, indignó a parte de los socios.

Contra el Granada, quizá para darle descanso o para protegerlo, Zidane no le ha convocado