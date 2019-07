Los errores que han condenado a Bale en el Real Madrid

Después de seis temporadas, Gareth Bale abandonará el Real Madrid. El galés, que aterrizó en el conjunto blanco el verano de 2013 procedente del Tottenham por 101 millones de euros, llegó a la capital de España con el firme deseo de convertirse en el líder de un equipo que por aquel entonces tenía 9 Champions en sus vitrinas. En un Madrid donde Cristiano era la pieza clave del proyecto, Bale era esa puesta de futuro. Él estaba llamado a ser esa leyenda que cogería las riendas del Real Madrid cuando no estuviese Cristiano. Pero el portugués se marchó la pasada temporada y Bale no ha conseguido dar ese paso al frente. El "11" no ha tirado del carro cuando más lo ha necesitado su equipo y la paciencia de Zidane con el galés se ha agotado. Bale, que hace unos días cumplió 30 años, tiene que hacer las maletas.

Pero ... ¿qué ha condenado a Bale en el Real Madrid?

1. Lesiones: Han sido el mayor lastre que ha arrastrado Gareth desde su llegada al Real Madrid. Veinticuatro son las lesiones que ha sufrido el "Expreso de Cardiff" desde que debutara con la camiseta blanca. Roturas, desgarres, problemas musculares y un sinfín de molestias han propiciado que Bale haya estado la friolera de 375 días alejado de los terrenos de juego.

2. Integración: Aunque sea uno de los jugadores de la actual plantilla que lleva más temporadas en el club, Bale no ha conseguido integrarse dentro del vestuario. El idioma ha sido la principal causa, ya que Gareth no habla apenas español. "A mi lado en el vestuario está Bale, pero sólo habla inglés. Hola y Adiós", dijo Marcelo hace unos meses en una entrevista. Después de seis años en España el galés no ha dado muestras de querer aprender el idioma y un claro ejemplo de ello es que todas sus entrevistas son en inglés.

3. Su agente: No es Gareth uno de esos futbolistas que hablen fuera del campo. Para ello tiene a su representante, Jonathan Barnet, que en más de una ocasión ha arremetido contra el Real Madrid y el propio Zidane. "Es una vergüenza", han sido las últimas declaraciones de su agente refiriéndose al técnico francés. Pero esa no ha sido la única perla que ha soltado Barnet y quizás las palabras de su hombre de confianza han podido pasarle factura.

4. Declaraciones y gestos: "Estuve muy decepcionado por no comenzar el partido, sentía que me lo merecía, pero el entrenador toma las decisiones. Me tengo que sentar con mi representante para hablar", fueron las palabras de Bale tras conquistar la decimotercera con el Real Madrid. Sus palabras no gustaron en las oficinas del Bernabéu porque entendieron que en Kiev no era el momento de hacerlo. Pese a sus declaraciones y viendo la salida de Cristiano, Bale decidió quedarse, pero su temporada al igual que la del resto del equipo, fue gris. Además de su bajo rendimiento, el galés ha dejado gestos bastante feos como el detalle que tuvo con Lucas Vázquez cuando lo despreció en una celebración.

5. La sombra de Cristiano: Una de las razones que más han inclinado la balanza hacia su salida del club ha sido la figura de Cristiano Ronaldo. En la primera etapa post Ronaldo, Bale no ha estado a la altura y sólo ha conseguido anotar 16 goles entre todas las competiciones. Muy lejos de los 44 que anotó el astro portugués la pasada campaña. Cristiano es ese tipo de jugador que se echa el equipo a la espalda, que aparece cuando más lo necesita su equipo, un líder, al contrario que Bale que no ha logrado tirar de los suyos.

Ese Bale con cara de niño y pelo corto que llegó en 2013 al Real Madrid, hoy busca destino lejos del Santiago Bernabéu. El futbolista que dejó a Bartra en la banda y que marcó un auténtico golazo en la final de la Champions contra el Liverpool, vive sus últimos días vestido de blanco.