Casemiro es el futbolista que más minutos ha jugador con el Real Madrid esta temporada. Y esta semana se ha ido a Singapur para jugar enteros los dos encuentros contra Senegal y Nigeria. Es decir, es una semana de parón en España, pero el centrocampista, un jugador fundamental para Zidane, no ha parado: viaje, dos partidos, vuelo de regreso y el sábado, si Zidane cuenta con él, partido en Mallorca. Después, además, al campo del Galatasaray y el 26, al Camp Nou. Y el brasileño está a una amarilla de ser sancionado.

Valverde, que tras su gran partido contra el Granada aseguró que iba a correr hasta que sus piernas no pudiesen más, se marchó a Uruguay para disputar los noventa minutos de la victoria contra Perú; y ahora irá a Lima para disputar el siguiente amistoso. Después debe regresar a España para seguir demostrando a Zidane que está listo para ser titular

Si es que no se lesiona. La última vez que Modric se fue a jugar con Croacia, regresó de baja. Zidane tuvo que esperar a que se recuperase, después dosificarlo y tras marcar un golazo al Granada, el centrocampista croata volvió a ser convocado por su selección. Ahora en el Real Madrid esperan que las imágenes del domingo por la noche, su cara de dolor y su salida cojeando sean sólo un susto, un golpe sin más recorrido. Tanto los médicos de la selección como el futbolista eran optimistas respecto a la evolución: «Tengo un golpe en el músculo, que duele un poco y la hinchazón es grande, pero creo que no es grave y que estaré bien en unos días. Es una lesión que el doctor Jankovic (médico de Croacia) dijo que era desagradable, pero que no debería ser larga. E inmediatamente lo comunicó a los médicos del Real», aseguró el centrocampista. Pero no está claro que pueda llegar al partido de Mallorca.

Kroos, mientras, se está entrenando en Madrid, pero no con el resto del grupo porque contra el Granada se lesionó y está en fase de recuperación

Así que contra el Mallorca, el partido más inmediato, Casemiro llega sin descanso, como Valverde, Kroos no está claro si va a estar recuperado y la participación de Modric es dudosa. Tiene a James e Isco, que están en Madrid entrenándose. Pero Zidane quiere llegar al Camp Nou por encima del Barcelona, así que no puede pinchar este sábado.