Los tres jugadores del Real Madrid que irían al Manchester a cambio de Pogba

Con la operación de Eden Hazard bien encaminada (está previsto que se cierre su fichaje en la próxima semana por unos 100 millones de euros más 17 en variables), las oficinas del Real Madrid continúan trabajando en la plantilla del próximo año, después de una temporada para olvidar. El objetivo del Real Madrid es fortalecer el centro del campo y el objetivo de Zinedine Zidane es un compatriota Paul Pogba, al que ya trató de fichar cuando jugaba en la Juventus y que fue descartado por su alto precio. El centrocampista francés llegó a las islas por 120 millones y el club británico no va a ponérselo fácil para salir aunque el jugador lo haya pedido.

Para rebajar el precio, el Real Madrid ha ofrecido al galés Gareth Bale, al colombiano James Rodríguez y al costarricense Keylor Navas, según informa hoy el diario británico "Sunday Times" . De esta manera, el club blanco lograría una importante rebaja y, lo que es más importante, se quitaría de encima tres problemas.

Sin embargo, no va a ser fácil. El caso de Keylor Navas es el más sencillo porque el técnico francés ya le ha comunicado que la temporada que viene su portero va a ser Thibaut Courtois y que no va a disponer de minutos, por lo que el costarricense buscará un equipo en el que poder jugar. Otro de los posibles destinos para el costarricense es el del Oporto, donde la baja de Casillas le abriría la puerta para seguir compitiendo a alto nivel y tener continuidad, pero el club portugués no asumiría toda la ficha lo que obligaría al Real Madrid a cederlo y asumir parte de su sueldo. Si definitivamente sale al Manchester sería en forma de traspaso y se ahorraría esa parte de la ficha.

El segundo es el de James. Después de dos años de cesión, el Bayern de Munich ya ha anunciado que no va a afrontar el pago de los 35 millones de euros de traspaso y el colombiano regresaría al Bernabéu. Pero Zidane no cuenta con él y su ficha es de las más altas del equipo. El jugador no vería con malos ojos jugar en Inglaterra, una competición siempre atractiva.

El caso de Bale es el más problemático. Es cierto que el Manchester es de los pocos equipos que pueden afrontar su ficha y que ya mostró su interés por el jugador en el pasado, pero el galés está muy a gusto en Madrid y ha dicho que no se quiere mover de la capital a pesar de que el técnico madridista no haya contado con él en los últimos partidos de liga y le haya pedido que se busque una salida.