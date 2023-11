Luis Figo y Rufián se enzarzan durante la investidura de Pedro Sánchez

El mundo del deporte no es ajeno a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Uno de los exfutbolistas más activos en X, la red social antes conocida como Twitter, es Luis Figo. El portugués es un crítico habitual de los grupos de izquierda, ultraizquierda e independentistas. Figo ha puesto de manifiesto una vez más lo que piensa sobre el portavoz de ERC Gabriel Rufián. La opinión que ha expresado el que fuera jugador del Real Madrid y el Barcelona ha dado pie a una encendida discusión en las redes sociales.

Durante la segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, Rufián se dirigió a Pedro Sánchez y le soltó: "No se la juegue". "¿Ve aquí alguna alternativa a nosotros? ¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas? ¿Los ve? No, ¿verdad? No se la juegue. No se la juegue. Créame", fueron las palabras de Rufián al líder socialista. La respuesta de Figo fue concluyente: "Que chulito el pseudo catalán".

El diputado de Esquerra no tardó en responder a Figo. Y no lo hizo con una respuesta demasiado habitual. No hubo frases, improperios... Rufián decidió mandar un enlace a la sección de deudas de la Agencia Tributaria. La reacción en redes sociales ha sido inmediata. En apenas una hora ha superado los 1.000 "likes".

Figo no se ha quedado parado. "Caro pseudo catalán no te pongas nervioso, tienes 4 años más para chupar del bote, y eso que ibas a estar solo 18 meses. ¿Agencia Tributaria? Tienes que ser más creativo querido. A lo mejor no hay que pagar a partir de ahora ya que entro tb en la amnistía catalana...", ha firmado el exfutbolista. Y la guerra entre ambos continuará.