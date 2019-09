Jorge Garbajosa asegura que una de las cosas que más odia del mundo es la preparación de los actos posteriores al último partido de los campeonatos. «Hay que tener un plan A, si todo sale bien, y un plan B por si todo no sale tan bien. Y es algo que no me gusta nada», dice el presidente. Pues esta vez, como otras tantas, todo salió a la perfección. En la FEB se han convertido en unos expertos en organizar la fiesta posterior a la entrega de medallas.

En el hotel de concentración en Pekín estuvieron jugadores, cuerpo técnico, directivos, patrocinadores, familiares en menor cantidad que otras veces, y medios. Hubo comida, bebida, música y más de uno prolongó la noche y cogió el avión de vuelta sin dormir. El sueño atrapó a todos en el avión y en el aterrizaje en Barajas, más de dos horas después del horario previsto, el primero en pisar tierra fue Rudy con la Copa de campeones.