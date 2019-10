No falló Márquez en Tailandia. A la primera se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP. Y lo ha hecho a lo grande, a su estilo, superando a Quartararo en la última curva. No necesitaba ese triunfo, le bastaba segundo puesto, pero Marc es así y no va a cambiar. Quiso imponerse con la misma autoridad que le ha acompañado durante toda la temporada y a falta de cuatro carreras para el final ya ha cerrado el debate sobre la corona de 2019

El rey es él y quedó claro en la carrera de Tailandia. No hubo ningún sobresalto para él. Salió bien se colocó detrás de Quartararo y ambos se fueron marchando gracias un ritmo mejor que el resto. Viñales se instaló en la tercera posición y cuarto viajaba Dovizioso, el único que podía aplazar el desenlace. Pero para eso tenía que quedar por delante de Márquez, algo que pronto se convirtió en un imposible.

Iba quedando demasiado atrás, así que Marc ya sólo tenía que acabar la carrera en pie. Quartararo, el rookie del año, quería su primera victoria y luchó por ella. El problema para el francés fue que el vigente campeón quería renovar título con otro triunfo y se lo iba a pelear hasta el final.

Se pegó a su rueda y lo probó a falta de cuatro vueltas. Sólo era un aperitivo de lo que vendría en el giro definitivo. Se puso por delante, respondió Fabio y en la última curva, Márquez entró por dentro y se lanzó a por la bandera de cuadros. Que significaba también ganar el título mundial, el cuarto consecutivo en MotoGP, el sexto en la categoría reina y el octavo en total.

La celebración comenzó en la misma pista de Buriram, con un billar y una enorme bola negra con el número 8. El de los títulos que acumula a los 26 años, sólo uno menos que Valentino, que ya sabe que en breve, un chico de Cervera le adelantará.