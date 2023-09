La marca única 'selección española de fútbol' igualará a los combinados nacionales masculino y femenino

La marca única 'selección española de fútbol' igualará ahora a los combinados nacionales masculino y femenino, una modificación en la denominación de los equipos que espera producir un "cambio de concepto" dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según un comunicado emitido este miércoles.

Así, la RFEF abandona la antigua denominación de la selección femenina, que incluía la expresión 'de fútbol femenino', un cambio que desde la entidad insisten en que "no es anecdótico". "Más allá de un paso simbólico, queremos que suponga un cambio de concepto, y el reconocimiento de que el fútbol es fútbol, lo practique quien lo practique", explicó el presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, Pedro Rocha. Tras esta modificación, los actuales logotipo y marca de la selección española, con dos años de antigüedad, ejercerá de "denominador común" para los equipos nacionales masculino y femenino, de una forma "totalmente uniforme", al incluirse de modo oficial la estrella conseguida por las recientes campeonas del mundo. En el caso del fútbol sala, la denominación textual será la misma para ambos combinados nacionales -'selección española de fútbol sala'-, variando en este caso el logotipo, al corresponder a la selección masculina dos estrellas como campeones del mundo en 2000 y 2004.

En el fútbol playa, la marca y la gráfica serán comunes, tal y como explicó la RFEF. "No necesitamos, en ningún soporte, diferenciar las marcas de ambas selecciones; según el contexto, según las imágenes que acompañen al logotipo, se entiende a la perfección si nos referimos a nuestras campeonas o a nuestros campeones", insistió Rocha, quien cree que el lenguaje "construye" la sociedad. "Creemos que dejar claro que las dos selecciones son iguales nos permite avanzar también hacia una concepción más igualitaria del fútbol", recalcó.

La fiscal de Sala delegada de la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, mientras, celebrado este miércoles la unidad de la selección española femenina en sus reivindicaciones para exigir cambios en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, deseando que "de verdad se haya acabado". "Olé y que de verdad se haya acabado", ha respondido Peramato en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntada por su opinión sobre la capacidad negociadora de las jugadoras internacionales. "Se ha dejado en evidencia un hecho o un factor que a mí me parece esencial y que es que la autonomía y la libertad sexual de las mujeres es intocable", ha argumentado Peramato. En su opinión, "no se puede admitir, ni siquiera de una forma frívola ni a nivel de chiste, el acercamiento a los actos sexuales sin el consentimiento de las mujeres y las niñas, que son las víctimas fundamentales". Para la fiscal, es un "mensaje esencial" decir "se acabó" y que "ya no se está dispuesta a soportar ni un acercamiento sexual que no se quiera porque ampara a todas las víctimas de violencia sexual".