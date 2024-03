Marcus Cooper: "Te preguntas: '¿Por qué hay humanos que logran cosas sobrehumanas y otros no?'"... E intentas ser tu mejor versión""

Marcus Cooper (Oxford, 29 años) llega apenas un minuto tarde, nada, a la vídeo llamada. “Perdón, la puntualidad es de las pocas cosas que mantengo de sangre inglesa”, se disculpa. Desde que tenía apenas meses vive en Mallorca y allí empezó una carrera como piragüista que le ha llevado a la cima, con un oro olímpico en Río 2016 y una plata en Tokio 2020 como grandes éxitos (más Mundiales, Europeos...), lo que le colocan como favorito para ser el próximo abanderado. Sus inquietudes van más allá del barco y mientras prepara los Juegos de París, ha abierto una plataforma para ayudar a la gente a sentirse mejor por dentro y por fuera. Sólo con escucharle hablar ya dan ganas de intentar superarse en lo que a cada uno le guste.

¿Qué es el Plan Cooper?

Llevaba años buscando la manera de poder llegar a más personas, al darme cuenta de que ahora mismo quiero intentar inspirar fomentando la salud y el deporte. Y cuando digo salud lo digo con mayúsculas, porque el Plan Cooper no es sólo para deportistas, mucho menos para deportistas profesionales. El plan Cooper no es para llegar a ser campeón olímpico, que también, es nutrición, psicología y entrenamiento, son los tres pilares que a mí me han llevado al éxito, y ahora me puedo poner al otro lado para ayudar al máximo número de personas posibles. Es decir, mi objetivo es que absolutamente todo el mundo tenga una solución a cualquier problema nutricional, mental o de entrenamiento, no sólo deportivo.

¿Qué tiene que hacer quien esté interesado?

Entrar en plancooper.com. Además, he querido hacer la web supersencilla, minimalista, que enseguida puedan llegar al cuestionario, y yo personalmente me encargo de todos los casos junto con un equipo de profesionales, psicólogos y nutricionistas, que son los mejores que he conseguido, de la máxima calidad y con los valores con los que yo he aprendido. Hay un formulario donde el usuario dice sus necesidades, sus objetivos, y se hace una rutina o una dieta cien por cien personalizada. Por supuesto, estoy en contra de la Inteligencia Artificial, no hay planes ya enlatados, sino que se hace personalizado para cada caso, porque no puede ser de otra manera. Además es un seguimiento continuo, la rutina se va cambiando según el feedback del cliente, se resuelven las dudas rápido... Es máximo acompañamiento. Quise que llevase mi nombre para que se vea que soy el que está detrás. Eso sí, es online.

¿Hay mucha gente ya?

Va habiendo. En marzo además es el último mes de lanzamiento, se sortea un Iphone 15 pro. No lo estoy haciendo por un negocio para ya intentar buscar el final de la parte de deportista en activo, al revés, estoy en mi “prime”, digamos, como deportista; tampoco lo hago por dinero, lo hago de verdad porque necesito llenar unas ganas de aportar. Ya he cumplido con lo de aprender yo, cuidar de mí al máximo, llegar a ser mi mejor versión, y ahora intento superarme ayudando al máximo al resto de las personas. Me di cuenta de que las personas me piden consejo, o se fijan en mí para “x” cosas y disfruto ayudando y viendo cómo consiguen mejorar. Cada vez que leo un formulario... Mira, tengo por aquí alguno: “Hola, mi hijo de 17 años sufre de bulling en su colegio desde hacía meses, lo hemos cambiado hace unas semanas, pero sigue afectado y no tiene ganas de salir de casa. Antes jugaba al fútbol pero ahora no hace ningún deporte”. Cosas como estas te llegan al corazón, poder ayudar a ese chico, a esa madre que están sufriendo.

¿Cómo va el Plan Cooper de Marcus Cooper para París 2024?

Estoy superanimado, buscando llegar a París en el mejor estado de forma posible, que no nos dejemos nada en el tintero, volver a repetir esa sensación de Río 2016, que muchas veces hablo de que fui perfecto toda la temporada. Es buscar un poco eso. Al final el objetivo para mí nunca es un objetivo de ranking cuantitativo, sino que es llegar allí, saber que yo estoy al máximo, que yo he cumplido, es verdad que ahora es diferente porque compito en equipo y no depende de mí solamente, pero por supuesto personalmente voy a cumplir con ser mi mejor versión.

"Espero la decisión del abanderado ilusionado y calmado"

La pregunta obligada: ¿se ve como abanderado?

Estoy ilusionado y a la vez calmado, humilde, a ver si de verdad sale mi nombre; estará en buenas manos después de todo lo que he conseguido por España, que siento los colores, que dedico todos mis resultados a España, porque España es la que me ha impulsado.

En París intentará competir por primera vez en unos Juegos en dos pruebas: K4 y K2.

Es mi objetivo, no tengo miedo de decir mis objetivos, no tengo miedo al fracaso, porque para mí fracasar es no intentarlo, es no tener esos objetivos, aunque luego puedes no ir a París por lesiones, por lo que sea. Mi objetivo hoy en día es superarme, ir a París, intentar estar en dos pruebas e ir a por dos medallas, además porque compito en equipo y mis compañeros son unos titanes y nos llevamos muy bien tanto en lo personal como en lo deportivo, así que podemos hacer algo grande. Pero día a día.

¿Pueden entrenar juntos?

Estamos concentrados juntos desde el día 1 de la temporada, es una de las cosas buenas que tenemos el equipo español, porque no ocurre en todos los países. Estamos como base en Asturias, pero en invierno siempre bajamos a Sevilla por temas de clima.

Siempre habla de moverse por retos...

Hablar de los Juegos es lo protagonista este año, pero los anteriores también he ido superando pequeños retos personales, algunos más notables y otros que me he puesto. Me he puesto las cosas difíciles a ver si soy capaz de hacerlo, digamos, con un lastre. Disfruto de esa manera, viendo dónde está el límite. Intento superarme. Después del oro en Río la pregunta era evidente: ¿y ahora qué vas a hacer, cuál es tu objetivo, cómo vas a mantener esa motivación? Tan difícil es llegar como mantenerse ahí de forma continua, tanto a nivel mental por mantener la motivación y la llama y después porque evidentemente tienes que estar todo el rato siendo el mejor. Mi manera de seguir disfrutando es intentar ponerme las cosas cada vez más difícil. Pasar del K1 al K2 o K4 es un extra de dificultad, porque tienes que ser tu mejor versión y estar sincronizado con las mejores versiones de los compañeros, y cada uno es diferente. En Tokio esa plata que conseguimos, nos sabe a oro; y ahora intentaré ir a por dos modalidades, puede no ocurrir, eso lo tengo claro; pero es mi objetivo, eso también lo tengo claro.

"No porque entrenes más horas necesariamente vas a ser mejor, es cuidar los detalles de verdad, las 24 horas del día"

Casi desde que empezó destacó. ¿Eso es talento?

Hay una parte de talento, genética, no sé si llamarlo suerte, aunque nunca me gusta hablar de suerte, pero mi experiencia me dice que es muy pequeña. No hay más secreto, aunque nos guste complicarnos las cosas y pensar que hay mucho más, es bastante sencillo, es trabajar, hacer trabajo de calidad. No porque entrenes más horas necesariamente vas a ser mejor, es de verdad cuidar esos detalles, la calidad en el entrenamiento, pero el entrenamiento son 24 horas para un deportista profesional, que cada segundo del día cuenta, cómo descanses, cómo duermes, las emociones que tienes que te van a hacer luego poder entrenar mejor, la comida que ingieras, que calientes mejor antes de cada entrenamiento, la suplementación que tomes... Es que nos podemos volver locos con los detalles, y me di cuenta en ese 2016 en el que quise poner a prueba esto, a ver si cuidando todos los detalles... Porque piensas, ¿cómo destacas? ¿cómo pasas de ser un décimo del mundo, que ya es la hostia, vamos a hablar claro, a ser el primero?, ¿dónde está la diferencia?, ¿por qué hay humanos que consiguen cosas sobrehumanas y otros que no? Oye, a ver yo qué puedo hacer, lo voy a intentar, voy a intentar ser mi mejor versión, y si tú eres tu mejor versión en algo, y llegas al examen, a la competición, a lo que sea, y has dado lo mejor de ti, no puedes fallar, no puedes salir de ahí descontento, tú has dado tu mejor versión, si has quedado primero lo celebras con humildad y si has quedado quinto lo celebras igual y le das la enhorabuena al resto de rivales. El problema y la infelicidad vienen cuando no has dado tu mejor versión y encima no has conseguido entrar en meta en primer lugar; siempre te queda esa duda de: hostia, qué podía haber pasado si hubiese entrenado lo mejor que podía. En Río fue lo primero que pensé: he cumplido, yo siendo mi mejor versión, no lo podía haber hecho mejor. Todo es una milésima de segundo, hasta que miré hacia un lado, y además había quedado campeón olímpico.

Fue increíble esa remontada.

No se suelen ver remontadas así, yo mismo me sorprendí al ver la regata después, yo no sabía que iba en quinto lugar, iba efecto túnel, mirando adelante, me daba igual, y luego viendo la regata repetida dije: “Ostras”.

De usted se suele destacar la tranquilidad. ¿Cómo se pelea contra los nervios?

Me suelen preguntar que qué hay que hacer para no ponerse nervioso, pero la pregunta está mal. El que es humano y al que le importe un mínimo esa competición, ese examen o lo que sea, va a tener nervios, porque es algo natural, humano... Humano no, es animal, nos preocupa algo y lo queremos hacer bien y nos ponemos en alerta porque queremos hacer el máximo, pero una manera de reducirlos o hacer que juegue a nuestro favor es centrarnos en lo que está en nuestras manos, no querer controlar el clima, el rendimiento de los rivales, no ponernos a mirar los resultados de los rivales en redes y decir que son unos fuera de serie, sobrehumanos, alienígenas... Simplemente cuidar lo nuestro: ¿he cenado bien hoy?, voy a descansar, preocuparme más por la noche no va a hacer que rinda más. Sé que no es fácil hacerlo fácil. Ahí es donde hay que trabajar: he limpiado bien la piragua, he calentado bien, he desayunado. Y luego, que la competición empieza el primer día de pretemporada, no dejarlo para el final.

"No firmo el oro. Quiero pelearlo, sentirlo, saborearlo, llegar a meta y a ver qué ha pasado"

Usted dice que no firmaría ni el oro.

Nunca me han regalado nada y no quiero que me regalen nada, soy para eso muy justo, muy práctico, muy estoico, y quiero tener el resultado que me merezco. No quiero que me regalen nada. No firmo nada, quiero ir ahí, disfrutar del camino, recordar toda la vida estos momentos bonitos del deporte, los valores, cómo aprendo todos los días, que sigo aprendiendo; quiero disfrutar del camino, llegar allí, pelearlo, sentirlo, saborearlo, llegar a meta y a ver qué ha pasado.

¿Cómo es el estadio de regatas de París? ¿Influye mucho?

Sí es determinante. Dependemos del clima, es un lago amplio y no está casi nada protegido, entonces es fácil que entre viento, además en un lado están las gradas con el edificio para los árbitros, con los restaurantes para la gente, entonces a veces pasa que por estar eso a un lado si viene viento de ese lado los que salen por ahí están más protegidos y luego ya el viento molesta más al resto. Son cositas. Eso se podía decir como malo. El resto, es un entorno natural, a mí me gusta porque me recuerda al sitio donde yo empecé, porque aunque es agua dulce en París, sí hay un pequeño puerto con barquitos que me recuerda al sitio donde yo empecé. Y el tema del viento siempre hay un poco de brisa, y cuanto más amplio más posibilidad hay de que haya olitas porque mientras compites está el resto calentando por ahí... En esas olitas soy bastante bueno manejándome, porque el club en el que empecé es de mar. A mí las condiciones perfectas de agua plato... Vas más rápido por física, pero como que me gusta más que haya un poco de condiciones adversas.