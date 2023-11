Di María confirma que se despedirá de la selección en la Copa América

Todo tiene un final. Hasta las cosas que parece que nunca se vayan a acabar se terminan. Ángel Di María, leyenda de la selección argentina, vivirá el próximo verano su despedida con la camiseta de su país. Un histórico que dice adiós tras haber completado el triplete: Copa América, Finalísima y el Mundial de Catar para cerrar un círculo perfecto.

Además, los éxitos de Argentina no se pueden contar sin la figura del 'Fideo', pieza clave en todas y cada una de las conquistas de la 'Albiceleste'. Gol en la final de los Juegos Olímpicos de Pequín para darle el Oro a su país en 2008; vaselina en la final de la Copa América ante Brasil para dejar en silencio al Maracaná; gol ante Italia para encarrilar la Finalísima y el momento cumbre: gol ante Francia en la final del Mundial para hacer explotar de emoción a un país carente de éxitos desde 1986.

En su cuenta de Instagram Di María ha confirmado lo que ya se sabía: este verano disputará la Copa América antes de decir adiós de manera definitiva. Por lo tanto, la histórica victoria ante Brasil conseguida este martes fue su punto y final en las eliminatorias de la Copa del Mundo, siendo el segundo argentino con más partidos de eliminatorias (52) superando a Zanetti y solo por detrás de Messi.

"Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mi, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy", ha escrito Di María.

"La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo", confirmando su adiós después del torneo continental en el que Argentina defiende la corona como rey de América.