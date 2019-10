Márquez buscará el título de MotoGP en Tailandia desde el tercer lugar de la parrilla

Desde el tercer lugar de la parrilla de salida buscará Márquez en Tailandia su octavo título mundial. La "pole", estratosférica, ha sido para Quartararo, que fue el más rápido con Maverick Viñales justo por detrás. Marc se fue al suelo otra vez este fin de semana cuando buscaba mejorar su tiempo y la Q2 estaba llegando a su fin. No pudo sumar una nueva "pole", pero lo tiene todo de cara para cerrar matemáticamente el campeonato.

Saldrá desde la primera línea y, lo que es más importante, por delante de Dovizioso, el único que puede evitar su alirón. El italiano terminó la Q2 de Buriram en el séptimo lugar, con lo que va a tener que remontar para alargar un poco más el desenlace de este 2019. Márquez ha estado en todas las sesiones de entrenamiento por delante del de Ducati y eso mismo sucederá en la parrilla de salida de la carrera de este domingo (09:00, DAZN). Le bastará con sumar dos puntos más que Dovi para ser campeón, aunque seguramente intentará ganar la carrera si tiene la opción.

"He empujado demasiado en esa curva 5, que es un punto muy crítico y me he caído, pero todo está bajo control. Estoy contento con el ritmo de carrera que tenemos", decía Marc en el parque cerrado. Allí se encontró con Quartararo, que firmó la "pole" con récord del circuito y se fue al suelo en el mismo punto cuando buscaba mejorar su propio crono.

GP de Tailandia. Parrilla de salida MotoGP

1. Fabio Quartararo (Fra/Petronas Yamaha) 1:29.719

2. Maverick Viñales (Esp/Monster Energy Yamaha) a 0.106

3. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda) a 0.212

4. Franco Morbidelli (Ita/Petronas Yamaha) a 0.712

5. Danilo Petrucci (Ita/Team Ducati) a 0.803

6. Jack Miller (Aus/Pramac Racing) a 0.878

7. Andrea Dovizioso (Ita/Team Ducati) a 0.973

8. Joan Mir (Esp/Suzuki Ecstar) a 1.016

9. Valentino Rossi (Ita/Monster Energy Yamaha) a 1.022

10. Álex Rins (Esp/Suzuki Ecstar) a 1.059