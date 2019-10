El piloto español atendió a la prensa con normalidad tras su caída. Era el hombre más buscado en el circuito de Buriram después de un accidente muy fuerte del que salió sin ninguna lesión de forma milagrosa. Reconocía el piloto que se quedó sin respiración durante unos segundos que se le hicieron eternos y que fue el momento en el que más se asustó, porque no sabía si se había hecho daño.

"Tenía esa sensación de querer respirar y no poder. Hacía mucho tiempo que no me pasaba. Cuando caes sobre la pelvis y la cadera la espalda se contrae y cuesta respirar. Es ahí donde me he asustado más. Cuando llegué al centro médico ya estaba bien, tenía golpes, pero sabía perfectamente que no tenía nada roto", explicaba Marc, que pudo salir a pista en el FP2 con el permiso de los médicos.

Sobre si le condiciona esta caída para afrontar el fin de semana, tiene claro que para nada. "No condiciona, porque no es lo mismo tener una caída empujando al cien por cien o una de este estilo: saliendo del box. Iba más despacio de lo normal. Si te caes empujando, es porque vas pasado de vueltas o porque ibas demasiado rápido, pero una caída de este tipo no te condiciona si sales ileso para nada el fin de semana".

La caída fue a unos 120-130 kilómetros por hora, en el cambio de dirección de la curva 7 y cuando acababa de salir de boxes. Considera Marc que seguramente fue porque el neumático estaba sucio y también por un poco de exceso de confianza, porque consideraba que esa rueda trasera ya estaba lista.

"Ha sido una caída rara. Es cierto que saliendo de box tenía más precaución, iba mucho más lento. Fue como la de Pol en Aragón, saliendo de box, que no se la esperaba. Son de las que te haces daño, porque no te las esperas".