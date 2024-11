Más problemas para Verstappen: una nueva sanción amenaza con dar un vuelco al Mundial

Pese a que los resultados en el Gran Premio de México del pasado domingo no fueron los esperados para Max Verstappen tras ser sancionado con 20 segundos por chocar dos veces con el británico Lando Norris y terminar sexto, el piloto neerlandés continúa en el primer lugar de la clasificación, pero deberá protagonizar una remontada en Brasil para poder revalidar el título mundial que se ha llevado en tres ocasiones consecutivas desde 2021.

"Esos 20 segundos fueron demasiado, pero no me voy a poner a llorar. Mi mayor problema hoy fue que no tuve ritmo. Eso se vio claro en los neumáticos medios y duros. Los dos incidentes con Norris tampoco son mi problema. El problema es que los Red Bull somos lentos y por eso me pongo en ese tipo de situaciones. Ese es mi problema", comentó el tricampeón al finalizar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

F1 - SAO PAULO GRAND PRIX 2024 AFP7 vía Europa Press Europa Press

Sin embargo, no contaba con la nueva penalización a la cual deberá hacerle frente, debido a la decisión que ha tomado Red Bull. En Sao Paulo, la escudería ya confirmó que montará una nueva pieza tras el cambió de su motor en el GP de México. Todo esto se consideró después de sufrir problemas durante los entrenamientos libres.

"Actualmente estamos investigando si podremos volver a utilizar el motor con la fuga pero, también en este caso, el kilometraje ya no permite su uso. No podemos evitar un cambio de unidad de potencia en Brasil, con la correspondiente sanción", indicó Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca.

Debido a esto, Verstappentendrá que arrancar cinco posiciones por debajo de lo que consiga hacer en la clasificación del sábado por la tarde, lo que podría ajustar mucho más la clasificación a falta de cuatro carreras. Esta nueva sanción, se suma a la de diez puestos que tuvo que asumir en el Gran Premio de Bélgica, por montar un nuevo componente por primera vez. "Cuando un motor de Fórmula 1 ha alcanzado una determinada cantidad de kilómetros, la reducción de prestaciones se nota claramente", concluyó Marko.

En la lucha por el título

Pese al mal resultado en el GP de México, Max Verstappen suma 362 puntos en la clasificación de pilotos, lo que lo mantiene en lo más alto y con una distancia de 47 sobre Lando Norris. Sin embargo, con cuatro carreras por delante, todo puede suceder y el piloto neerlandés no puede bajar la guardia.

Por su parte, a Red Bull se le aleja cada vez más el Mundial de Constructores. Tras el triunfo del Carlos Sainz en México, Ferrari volvió a hacer doblete en el podio con Charles Leclerc siendo tercero, por lo que la escudería italiana suma 537 puntos, 25 más que la austriaca, y se colocó a 29 de igualar al líder, McLaren.