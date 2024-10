Las reacciones de la prensa al triunfo de Carlos Sainz

El gran triunfo de Carlos Sainz en el Hermanos Rodríguez por delante de Norris y Leclerc y con un adelantamiento memorable sobre Verstappen marcó la diferencia para protagonizar una carrera épica. Toda la prensa del mundo se está haciendo eco de una carrera espectacular llena de adrenalina. "Sabía que este fin de semana iba a ser mío. Tengo aquí a toda mi familia y quería hacerlo delante de ellos", aseguró Sainz tras su cuarta victoria en el Gran Circo.La quinta para Ferrari en el Mundial 2024, con la que supera su registro de 2022. El clima de euforia en la Scuderia era tal que hasta Zak Brown, CEO de McLaren y viejo amigo de Sainz, se animó a festejar con los ganadores.

"Si os digo la verdad, no preparé la maniobra. Estaba muy por detrás, pero pensé que no tenía nada que perder. Ante Max, o te lanzas así o no lo consigues nunca", concedió Sainz, recordando su movimiento por el interior de la curva 1. "Llevo tiempo diciendo que quería otra victoria antes de marcharme de Ferrari. Ahora quedan cuatro carreras. Quiero disfrutar y si viene otra oportunidad iré a por ella", completó.

El Diario AS titula con: "Sainz revienta la puerta grande". "En Grove se frotan las manos con Sainz", dice Marca. "Sainz, no lo quisieron ver... o sí", dice Mundo Deportivo. "Sainz se reivindica con un gran triunfo en México", afirmó Sport. "Aplastante y sin prisioneros: Carlos Sainz lanza su orgulloso mensaje antes decir adiós a Ferrari", asegura El Confidencial.

Segunda victoria del año para Carlos, que aún tiene cuatro grandes premios más vestido de rojo para salir por la 'puerta grande'.