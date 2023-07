Fernando Alonso explotó con sus ingenieros por un error táctico: "¡Tarde, colega!"

El asturiano ha estado alejado de la batalla por el podio en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, donde ha debido conformarse con la sexta posición (luego ha quedado en quinta tras la sanción de la FIA). Su Aston Martin AMR23 no ha tenido el ritmo suficiente como para luchar contra Ferrari ni tampoco contra el McLaren de Lando Norris a lo largo del fin de semana. En circuitos de curvas rápidas, con largas rectas y varias zonas de DRS, el Aston Martin AMR23 no brilla por sus prestaciones y además hubo una pieza clave que destrozó su estrategia.

Alonso fue el único piloto que optó por comenzar la carrera con neumáticos duros, con el objetivo de ir a pie cambiado y tratar de remontar alargando el momento de su primera parada. Sin embargo, su estrategia se torció cuando un problema de Nico Hülkenberg provocó un Virtual Safety Car donde siempre interesa parar al reducirse el tiempo que cuesta el paso por boxes. Lo malo de esta situación es que la estrategia de Alonso se igualó a la del resto de pilotos y el español no pudo sacar partido de su elección. Desde entonces, Alonso poco más pudo hacer.

"Es una carrera que tengo que ver por la TV porque salimos con las duras intentando alargar la primera parada y con el Virtual Safety Car en las primeras vueltas se neutralizó un poco la ventaja de salir con las duras. Hay cosas por ver, seguramente", confesó Alonso al terminar la carrera.

Las dudas de Aston Martin

Pero no fue la única polémica con el "Virtual Safety Car" como demuestra la radio de Fernando Alonso en la que recrimina un error táctico a sus ingenieros y que no ha tardado en volverse viral. Este momento de tensión se vivió poco después de empezar el Gran Premio, cuando se anunció el Virtual Safety Car. Los equipos reaccionaron y mandaron a sus pilotos a boxes, para aprovechar la nueva situación para cambiar la estrategia. Fernando Alonso, sin embargo, se mantuvo con el plan previsto ante la falta de noticias por parte de sus ingenieros. Fue entonces cuando desde Aston Martin le ordenaron que entrara a boxes, en un momento en el que Fernando Alonso ya no podía, pues ya había pasado por delante de la entrada al pit lane. Alonso acató la indicación de sus ingenieros y no entró. No obstante, poco después se hacían un lío. Le mandaban entrar, pero inmediatamente cancelaban esa orden. Para entonces ya era demasiado tarde. El piloto ya iba camino al pitlane, por lo que ya no había marcha atrás. "Mantente fuera. Has entrado. Vale, vale, no importa", apuntaba su ingeniero.

"¡Siguiente vuelta! No me puedes avisar tan tarde, colega. Tarde”, contestó un Fernando Alonso visiblemente enfadado ante la falta de previsión de Aston Martin, que acababa de liquidar las opciones de alcanzar el podio.

Pero no fue la única confusión y también hubo dudas con la elección de los neumáticos. Según los mensajes de radio que han corrido como la pólvora en Twitter, hubo cierta incertidumbre sobre si seguir con los duros o poner los medios. «¿Qué compuesto te gustaría poner?», le preguntó el ingeniero a Fernando, a lo que el español respondió: «No lo tengo claro. Podemos obtener más información de otros coches».

Tras la carrera, el asturiano valoró el lío en boxes en declaraciones a Sky Sports: "Creo que tal vez necesitamos una comunicación un poco más clara para las paradas en boxes, pero creo que no cambió el resultado de la carrera", dijo.