El mensaje de ánimo de Fernando Alonso a Aston Martin

Fernando Alonso no tuvo su día en Imola tras su penúltimo puesto. La realidad es que el asturiano está muy lejos de igualar esos registros históricos que logró durante la anterior temporada. "Los mecánicos, tras el trabajo que han hecho, merecían algo mejor", afirmó Alonso en un claro mensaje de ánimo. "El coche parecía más rápido antes del accidente. Aquí la carrera será dura, pero llegaremos mejor preparados para Montecarlo".

Más Noticias Buenas noticias para Fernando Alonso: así acabará Aston Martin con el mayor problema del AMR24

Desde Aston Martin están encantados con Fernando. "Lo único que agregaría es que se ha convertido en un gran líder en el sentido de que ahora sabe cómo expresar muy bien sus sentimientos, lo que no hizo en 2007, principalmente porque su inglés no era tan bueno. Ahora, cada mensaje que envía, cada vez que habla con los ingenieros por el intercomunicador, siempre está predicando con el ejemplo, siempre enviando el mensaje correcto a todos los departamentos", alega el embajador de Aston Martin.

"Me ha impresionado mucho su mejora con el inglés. No tiene un buen acento, probablemente como yo, tenemos un acento terrible, pero siempre dice las palabras correctas. Su cerebro es muy rápido. Básicamente, es su pasión. Es sólo su deseo de ganar, de no rendirse nunca, de seguir aprendiendo siempre. Lo cual, a su edad, con lo que ya ha ganado, es como una clase magistral", insiste.

"¿La 33? Llevamos 32, tenemos que valorar las 32 y no soñar en cosas que no tenemos. Siempre queremos más, pero tenemos que valorar las cosas que conseguimos, como el tercer puesto en la qualy de China este año o cuartos en Jeddah. Siempre queremos más y cuando lo decimos hay que valorarlo", afirmó Fernando Alonso.