El mensaje de Fernando Alonso que dolerá en Alpine al compararlo con Aston Martin

Fernando Alonso quiere que Aston Martin sea aún mejor en la temporada 2024 de F1. Cree que el equipo está trabajando duro para volver a la pista y confía en que aprendan más de sus dificultades actuales que de su éxito en el inicio de 2023

También cree que su temporada 2023 con Aston Martin fue su mejor año en la Fórmula 1, junto con su campaña de 2012 con Ferrari, Con las altas expectativas de Alonso y la determinación del equipo por mejorar, la temporada 2024 de F1 con Aston Martin se presenta como el momento de dar el salto a la cabeza. Por lo menos, en esta escudería, Fernando Alonso está más contento. Alpine le dejó un mal sabor de boca, que no olvida. “Evidentemente, Aston Martin es diferente a Alpine. Creo que este equipo está muy centrado en brillar las carreras, aunque eso no implica que no quieran vender coches de calle. Pero la prioridad es ganar en F1 y luego el resto de cosas llegarán naturalmente", ha dicho Fernando Alonso Motorsport Week. También fue duro: "Esto es Fórmula 1, no es un evento benéfico. Tenemos que tener presión, tenemos que rendir. Quiero decir que el quinto puesto en cduele un poco, ya que creo que éramos mejores que eso o esperábamos ser mejores que eso a principios de año", reconocía,

Sin embargo, reconoce que 2023 ha sido mejor de lo previsto. “Este año ha sido una sorpresa, no puedo engañar. Teníamos algunas esperanzas, con gente nueva llegando al equipo y parecían tener muy claro lo que estábamos haciendo, pero la visión era más que nada a largo plazo. Pensamos en que en 2023 estaríamos luchando de forma consistente por estar entre los 10 primeros. A priori, creíamos que un podio o dos podrían ser posibles”

Pero todo ha cambiado con el buen año, sobre todo al comienzo, cuando se disparó la ilusión: “Y luego en 2024 seríamos un aspirante claro a los cajones. Sin embargo, nos encontramos en la primera mitad de la temporada luchando por las primeras posiciones. En suma, fue una agradable sorpresa que me llenó de energía",