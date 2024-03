El mensaje de Haaland sobre su futuro, que "será un titular masivo", añade después

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, indicó este martes que está "muy feliz" en el conjunto 'citizen', aunque no descartó una salida ya que "nunca se sabe en el futuro", al mismo tiempo que elogió al argentino Leo Messi como "el mejor de siempre".

"Estoy muy contento, sobre todo con la gente de la que estoy rodeado: el entrenador, los directivos, la directiva, son un grupo de gente increíble y tengo que decir que estoy muy feliz. Lo digo ahora", defendió el ariete noruego en la rueda de prensa previa al encuentro de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Copenhague.

No obstante, Haaland añadió: "Probablemente será un titular masivo, mañana nunca se sabe lo que traerá el futuro, pero estoy feliz. Puedes escribir esto, pero también tienes que escribir todo lo que dije antes. Estoy feliz", añadió. Tiene contrato con el City hasta 2027, pero siempre hay rumores de un fichaje por el Real Madrid.

"Ahora me centro principalmente en el campo, hay muchos partidos. Hace dos días fue el derbi de Manchester, ahora la Liga de Campeones. El domingo es el Liverpool. Creo que debería centrarme en eso. No creo que deba centrarme en nada más en este momento", continuó sobre el asunto de decidir su futuro a corto plazo.

Y es que el noruego fue un pilar fundamental para el triplete del conjunto inglés la pasada temporada, una hazaña que no ha acabado con el hambre del ariete. "Puedes verlo de dos maneras. Una es que llegué aquí y lo gané todo, y la otra es que, con 23 años, lo gané todo y le cogí el gusto a ganarlo todo, quiero ganarlo de nuevo", explicó.

"El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que está siendo una buena temporada para mí. Lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No", zanjó Haaland sobre su rendimiento estos meses.

Sobre esto, el delantero reconoció que antiguamente "podía llorar un montón si fallaba muchas ocasiones", por lo que trabajó psicológicamente en ello. "Ha sido un reto. Creo que me exijo mucho a mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo", reveló.

Finalmente, Haaland resaltó el papel en la historia del fútbol de Messi, galardonado con el Balón de Oro y el 'The Best' por delante del noruego. "Ganó esos trofeos y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión", sentenció.