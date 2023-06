El mensaje de optimismo de Aston Martin sobre el desafío de la 33 de Fernando Alonso

Aston Martin es la gran sensación y se respira optimismo. De momento, ya tiene seis podios bajo la firma de Fernando Alonso y son terceros en el Campeonato de Constructores cuando en 2022 fueron séptimos. Además, tienen cerca a Mercedes (a 13 puntos: 167 de los de Brackley frente a los 154 del cuadro de Silverstone).

"Creo que nuestra mayor fortaleza radica en que lo estamos haciendo mucho mejor de lo que esperábamos. Supone una gran satisfacción comenzar la temporada con un coche competitivo, o al menos un coche que es tan competitivo como para ser segundo", dijo Dan Fallows.

"Ya he me han preguntado si es frustrante que la victoria esté tardando tanto en llegar, pero no creo que lo sea en absoluto. Es más bien un desafío. Tenemos un coche con un piloto que está pudiendo hacerlo y, de hecho, tampoco estamos tan lejos de lograrlo. Para nosotros es muy motivador y debemos luchar duro para cerrar la brecha tanto como podamos en las próximas carreras", añadió.

"Hace unos días se informó de que Aston Martin consiguió una nueva evolución de sus pontones para que su AMR23 tuviera menos resistencia aerodinámica y más velocidad punta cuya falta ha sido una de las grandes carencias del coche de Fernando Alonso en este comienzo de temporada. De ahí que Fernando Alonso y Aston Martin se vean con posibilidades de ganar en Mónaco y Barcelona, circuitos lentos y revirados, en los que el coche de Aston Martin puede potenciar la gran carga aerodinámica que genera", informaron medios locales.

Este momento de Alonso contrasta con el de Hamilton. "Fernando ha hecho un trabajo fenomenal. Dejó la Fórmula 1 y vino a correr en Le Mans y Daytona, ganó ambas y luego volvió a ganar Le Mans. No creo que su rendimiento haya disminuido a los 40. Es muy posible que Max Verstappen pase a los libros como el mejor, pero me gusta la idea de que no puedes ser el mejor piloto del mundo si no has salido de la Fórmula 1", apuntó Button mandando un recado que afecta también a Hamilton.