Que el Barça es un equipo con Messi y otro totalmente distinto cuando el rosarino no está en el terreno de juego lo saben hasta en Pekín. La Messidependencia es, desde hace años, toda una realidad y en Can Barça ya nadie lo esconde. «No sé que puedo decir más. Siempre sabemos que va a aparecer sea el partido que sea. Todavía está cogiendo la forma, pero está entrando cada vez más y eso es buenísimo para nosotros», elogió Ernesto Valverde a Messi después de los dos goles que la «pulga» le hizo al Valladolid la pasada jornada.

Esta tarde frente al Levante, en el Ciudad de Valencia, se cumple justo un mes de la reaparición de Messi, que cayó lesionado frente al Villarreal en la sexta jornada del campeonato. Desde su vuelta el pasado 2 de octubre, en un encuentro de Liga de Campeones frente al Inter de Milán, el Barça ha pasado de ser un equipo con dudas a instalarse en lo más alto de la clasificación, tanto en Liga como Champions. Y es que con Messi en el césped y al 100%, el Barcelona sí que es el Barcelona de siempre.

No ha sido un arranque de temporada fácil para el rosarino. Lastrado por las lesiones no fue hasta la octava jornada cuando estrenó su cuenta anotadora en Liga. Fue ante su público y ante una de sus víctimas preferidas: el Sevilla de Lopetegui. Era su primer gol en Liga. Números muy lejos de los cinco que sumaba a esas alturas la temporada pasada. Pero ese tanto de libre directo que se llevó la ovación del respetable y que puso en pie a más de uno en el banquillo azulgrana significó un punto de inflexión. Desde entonces Leo no ha faltado a su cita con el gol.

Uno al Sevilla, otro al Eibar, otro tanto al Slavia de Praga entre medias y dos al Valladolid el pasado martes. Esos son los datos de Messi en los tres últimos partidos que el Barcelona ha disputado en Liga. Leo, por fin, ha empezado a coger carrerilla y esta tarde frente al Levante el «The Best» quiere seguir con la racha de victorias del Barça a domicilio. Y si puede hacerlo con goles, mejor que mejor. «Nuestra intención siempre es ponernos en cabeza. No empezamos bien, nos atrancamos en algún partido. No nos sonrió la fortuna, pero esto es así. Es lo que hay. Estamos recuperando posiciones y todavía queda mucho. Los (choques) de fuera de casa son los que se hacen fundamentales», dijo Ernesto Valverde en la previa del duelo de esta tarde frente al Levante.

El Barça necesita ganar para seguir en lo más alto y sin Dembélé, descartado de la convocatoria por decisión técnica, la MSG (Messi, Suárez y Griezmann) podría volver a entrar a escena. «No me gusta hablar de indiscutibles. Jugará si va cumpliendo las expectativas», dijo Valverde sobre Griezmann. Si no es el francés, el que podría repetir titularidad es Ansu Fati, del que Valverde no se arrepiente de haberle dado la alternativa en un momento de muchas bajas en ataque. «Es muy joven y tiene mucho por delante», señaló.