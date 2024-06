Messi desvela el motivo por el que no comparte habitación con ningún compañero de la selección

Leo Messi afronta el desafío de ganar una nueva Copa América que sería el tercer título consecutivo de Argentina después de levantar la Copa América y el Mundial. Sin duda, el astro argentina está viviendo todo un sueño con la selección, la misma con la que le costó demostrar toda su calidad durante su etapa en el Barça. Messi está llamado a ser uno de los jugadores clave para Scaloni, tal y como ya sucediese durante el Mundial de Qatar. Aquella final contra la Francia de Mbappé demostró que Leo sigue en la élite, a pesar de jugar en Estados Unidos.

A Messi le preguntaron sobre una anécdota de la que pocas veces habló... "¿Quién es tu compañero de habitación?". "Nadie, yo ahora no tengo compañero, siempre estuve con Agüero desde pequeños y ahora estoy solo", aseguró Messi. Una afirmación que dejó dudas a muchos aficionados curiosos que se preguntaron el motivo por el cual ya no quiere estar con nadie más. Pese a que Messi no dijo más al respecto, la realidad es que el atacante siempre se mostró muy cariñoso con la importancia que tenía para él la figura del Kun Agüero. Pese a que el exjugador del Atlético no pudo ganar el Mundial como jugador, en la imagen final de Messi con la Copa del Mundo es el Kun el encargado de subir a Messi a sus hombros.

"Tengo pendiente conocer más Argentina porque nunca tuve la oportunidad y es algo que hablamos siempre con Antonela, queremos recorrerlo. Quiero poder visitarlo, nuestro país tiene lugares maravillosos. Mucha gente me habla de lugares que yo no conozco como las Cataratas, un lugar típico para nosotros. Me gustaría ir. Ella fue con los nenes", aseguró Messi en esta misma entrevista.

El propio futbolista también reconoció que no jugará en más equipos antes de retirarse. Inter Miami de esta manera será la última aventura del astro argentino.