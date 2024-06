Mikautadze, un pichichi demasiado bajito

La llamada de la Federación georgiana fue una alegría para Georges Mikautadze. Él nació en Lyon, de familia georgiana emigrada a Francia, y había pasado inadvertido hasta la llegada de Willy Sagnol al banquillo de su selección. El técnico le llamó para convencerlo, pero no necesitó esforzarse demasiado. «Me gustó su discurso», dice el futbolista. «Me hizo feliz. He soñado con defender a la selección de mi país desde que era un niño», añade.

Un orgullo que se extiende a su familia. «Muchas gracias por vuestro apoyo. Esto es muy importante para Giorgi y está orgulloso de que toda Georgia estéis con él», escribió su madre en un comunicado público.

La convocatoria de Georgia era una alegría después de algunas frustraciones. Ninguna tan grande como haber sido rechazado por bajito por el equipo de su ciudad, el Olympique Lyonnais. «Tenía técnica, era hábil de cara al gol, pero sólo medía 1,40. A los 14 años aún no estaba muy desarrollado, era realmente muy pequeño y delgado en comparación con los jóvenes de mi generación», reconocía en una entrevista con la página web de la Liga francesa.

«Recuerdo muy bien el momento en que el Lyon no me retuvo. Cuando salimos de la entrevista con mis padres, me dio asco… Era el club de mi ciudad natal. Cuando eres un pequeño sueñas con jugar en el Olympique. Mis padres me apoyaron mucho durante este tiempo. Me dijeron que no debería rendirme. Los escuché y no me rendí», añadía en la misma entrevista.

Comenzó a jugar en un equipo pequeño, el Saint Priest, y de ahí pasó al Metz, donde se hizo notar siendo el máximo goleador de la segunda división francesa la temporada pasada y liderando al Metz en su ascenso a la Ligue One. Una sensación que conocía, porque ya había sido Pichichi de la liga belga con el Seraing, donde jugó cedido por el Metz.

Ahora mide 1,76 y sus goles le valieron el fichaje por el Ajax, aunque no se adaptó y en enero regresó al Metz. Pero es con la selección donde Mikautadze, que creció admirando a Benzema, da su mejor nivel. Es el máximo goleador de la Eurocopa y el único jugador que ha marcado en todos los partidos. «Cuando vuelvo de la selección siento que vuelvo crecido», admite.