Moose Weekes, el Globetrotter viral que hizo una canasta con un árbol y triunfó en Disney

Con su imponente figura, su deslumbrante pelo afro y una personalidad que ilumina cualquier escenario, Moose Weekes no es solo un jugador de baloncesto, es un auténtico fenómeno del entretenimiento. Su carisma trasciende las canchas y lo ha llevado a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de los Harlem Globetrotters. Ahora, por primera vez, está listo para conquistar España. Pero detrás de las acrobacias, las carcajadas y los pases imposibles, se esconde una historia de esfuerzo, creatividad y pasión por un deporte que ha marcado su vida desde la infancia.

Más Noticias Alcaraz vence a Khachanov en Roma y ya sabe lo que es llegar a cuartos en todos los Masters 1.000

La historia de Moose no comenzó en un gimnasio de última generación, sino en el patio de su casa. Su madre, una mujer fuerte y madre soltera que también amaba el baloncesto, le transmitió esa pasión desde muy pequeño. "En tercero de primaria, recuerdo que construí una canasta de baloncesto con algunos de mis amigos. Cogimos una tabla de madera, la clavamos a un árbol, recortamos el fondo de una caja de plástico y la convertimos en un aro. Rastrillamos el suelo, lo rociamos con agua y lo pisamos hasta dejarlo firme. Así creamos nuestra primera cancha", recuerda con nostalgia.

Ese improvisado escenario fue el inicio de un camino que lo llevaría a destacar en el baloncesto de instituto y a brillar en Middle Tennessee State University, donde no solo lideró a los Blue Raiders en tapones durante su primer año, sino que estableció un récord de la escuela con ocho bloqueos en un solo partido.

Moose no solo se formó como atleta, también estudió Ciencias del Ejercicio y del Bienestar, con la mirada puesta en algún día ayudar a otros deportistas a alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, la vida le tenía reservado un destino en el espectáculo, donde su combinación de talento atlético, sentido del humor y un carisma arrollador lo han convertido en una auténtica estrella.

Su presencia no se limita a los estadios. Moose y su inconfundible afro han aparecido en algunos de los programas de televisión más populares de Estados Unidos: TODAY de NBC, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Late Show with James Corden, The Goldbergs, Good Morning America, y hasta en producciones de Disney y Nickelodeon.

Lejos de las luces y los reflectores, Moose es un hombre de familia. Disfruta de los momentos tranquilos cocinando, pintando, escribiendo canciones y, sobre todo, cantando con su hija Lexi, quien es su mayor orgullo. “Cuando no estoy en la cancha, me encanta pasar tiempo con mi familia. Es lo que me da equilibrio y felicidad”, afirma.

Con su espectacular juego por encima del aro y sus famosas payasadas, Moose está listo para ofrecer a los aficionados españoles un espectáculo inolvidable. “Será mi primera vez en España, y estoy deseando sentir la pasión de su gente por el deporte. Prometo que no faltará diversión, magia y, por supuesto, mi truco favorito: ese pase sin mirar que hago de espaldas”, asegura entre risas.

La gira de los Harlem Globetrotters no es solo baloncesto; es una celebración de la vida, el humor y la superación. Y en el centro de ese huracán de alegría está Moose Weekes, un hombre que convirtió un aro de plástico colgado en un árbol en la puerta de entrada a un escenario mundial. El Harlem Globetrotters 2025 World Tour llega a España

Por el momento, ya están confirmados los espectáculos de Madrid (15.05.25), Barcelona(25.05.25), Valencia (24.05.25), Sevilla (21.05.25), Málaga (22.05.25), Tenerife (18.05.25), Gran Canaria (19.05.25) y Bilbao (17.05.24).

"Se necesita mucho para salir cada noche y producir grandes espectáculos, por lo que lo más importante para nosotros es ser capaces de pulsar rápidamente el botón de reinicio después de cada partido mediante el tratamiento de nuestros cuerpos y tener una memoria a corto plazo cuando se trata del último partido. Cada partido es diferente y así es como queremos afrontarlos", afirma el deportista.

El sueño de Moose es liderar el espectáculo americano a seguir consagrarme en todo el mundo como una marca deportiva e innovación en el entretenimiento. "La conexión con el público es muy importante, porque nos alimentamos de la energía que nos transmite. Intentamos que participen en la medida de lo posible, ya sea mediante desafíos o simplemente acercándonos al público y pasando el rato durante el partido", finaliza Moose.