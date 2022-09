Toni Bou: “Tengo en la cabeza llegar a los 40 mundiales”

Como cada año desde hace dieciséis, Toni Bou se ha proclamado bicampeón del mundo de trial. Ha ganado, otra vez, tanto al aire libre como en indoor para llevar su hazaña un poco más allá. Ni él soñaba cuando empezó a ir en moto con alcanzar los 32 mundiales, pero llegados a este punto, no duda ni un momento cuando le preguntan por la cima de los 40. «Está lejos esa cifra, no olvidemos que, al fin y al cabo, me quedan ocho mundiales, pero con la carrera que llevamos... claro que es posible. Tengo en la cabeza llegar a eso, pero hay que ir paso a paso. De momento toca disfrutar del 32 e ir a partir de enero a por el 33», aseguraba el de Piera en su visita, ya tradicional, a la sede de La Razón. No falta a esta cita porque no falla en la pista y ha llegado un momento en que, para poner en perspectiva lo que está logrando, hay que buscar en el Olimpo de la historia del deporte en busca de algo parecido.

Está en lo más alto del ranking de los deportistas que disputaban más de un título por año, como sucede en el trial. Y en esa lujosa lista, a sus 32 mundiales le siguen las 28 medallas olímpicas de Michael Phelps, los 25 oros de Simone Biles, los 24 Grand Slams de Margaret Court y los 22 de Rafa Nadal, entre otros mitos además de Katie Ledecky, Usain Bolt o Giacomo Agostini. «Impresiona ver estos nombres y sus números. Es un honor que te pongan junto a estas leyendas, que son los mejores de la historia y una colección de ídolos», confirma Bou, que intenta que defender tantos títulos no le suponga una carga cada vez que arranca una temporada. «Hay una parte de presión porque sólo vale ganar y empiezas cada año de cero. Pero por otro lado, he conseguido ya 32 y siendo realista como deportista he superado todos mis límites. No quiero exigirme, quiero disfrutar y pasármelo bien, sin dejar de ser competitivo, porque si no hago un buen fin de semana de carreras no estoy contento».

Las lesiones le han dejado en paz esta temporada y se alegra de ver a Marc Márquez, su compañero en Honda, cada vez mejor en su recuperación. «Que una bestia como Marc haya tenido tantos problemas te dice que hay que disfrutar cada momento porque en las motos pueden pasar cosas, y lo vi de cerca cuando me rompí tres vértebras. Así que cuando digo tanto lo de pasarlo bien es porque ya estamos escarmentados».