Histórico triunfo de Joan Barreda con un dedo roto

«Si Messi ha ganado el Mundial a los 35, yo puedo ganar el Dakar a los 39», decía Joan Barreda el día que confirmó su presencia en el Dakar 2023. No faltaba mucho para el comienzo del rally y parecía que podía quedarse fuera después de perder su hueco en el equipo oficial de Honda, pero finalmente encontró el apoyo de la marca japonesa y de Monster para estar en la línea de salida con un equipo privado y una moto como las de los oficiales.

Una leyenda como el de Torreblanca no podía faltar a la que seguramente será su última experiencia sobre dos ruedas en el rally más duro del mundo. Ese que se le ha resistido todo este tiempo y que todavía no ha podido ganar. Barreda es, sin duda, el piloto de motos con más potencial y en activo al que todavía le falta un trofeo del touareg en la vitrina del salón de su casa. Lo que no ha hecho nunca es dejar de buscarlo, sin importarle las averías, lesiones y caídas que se lo han impedido un año tras otro.

El resto de sus números son de un auténtico clásico y con el triunfo de etapa de este miércoles, la cuarta de la edición 2023 alcanza las 29 victorias parciales, lo que le deja un poco más cerca de las 33 de Peterhansel y Despres, que tienen el récord en la categoría de motos. Barreda ya dejó atrás a Jordi Arcarons en la lista de españoles el año pasado y está cuarto en la general del Dakar 2023 a pesar de pilotar con el dedo gordo del pie izquierdo roto. Se lo fracturó por el golpe con una piedra en la segunda etapa y desde entonces no se ha bajado de los cinco primeros lugares. Es el pie con el que cambia de marcha, pero si el año pasado pudo competir con una clavícula y la pelvis fracturadas lo de ahora no lo va a detener. Su victoria de este miércoles llegó con suspense, porque primero anunciaron que había ganado y después que no era él sino Cornejo el que había sido el más rápido. La confusión llegó por una parada del chileno a auxiliar a un piloto caído, que se la contabilizaron como de 25 minutos y había sido solo de 7. Una vez arreglado ese error, la victoria de Barreda ya era oficial y podía subir a su enorme palmarés.

Mas potencia para Carlos Sainz

En coches, Carlos Sainz se recuperó un poco de su pérdida de la tercera etapa con un tercer puesto en la cuarta jornada, en la que recortó sólo 16 segundos a Al Attiyah. Un tercer puesto en la cuarta, en la que se encontró tráfico. «Ha ido más o menos bien, quitando que hemos pinchado una vez. Por lo demás, un día muy duro, con muchas roderas, hierba de camello, arena y algunas zonas de piedras», decía el madrileño. Desde hoy, su Audi eléctrico va a poder desarrollar 11 caballos más de potencia, después de que la Federación Internacional de Automovilismo haya relajado algunas de las restricciones que impuso a este vehículo tras ver las prestaciones de las primeras etapas. Sainz ya se quejó de esto y ahora ve cómo la FIA le da la razón. «Decían que el Audi corría mucho y veo que no era para tanto», ironizaba.