Joan Barreda hace historia con su victoria de etapa

Joan Barreda es, seguramente, el mejor piloto en activo de cualquier modalidad que no tiene todavía un título del Dakar en su palmarés. Por talento y potencial lo merece, pero el desierto siempre le ha puesto alguna trampa en el camino para negárselo. El de Honda lo sigue intentando y este lunes, después de un par de días con problemas de navegación, se apuntó el triunfo y recuperó tiempo en la general. «Estoy feliz. No nos quedaba otra que atacar, así que he salido a darlo todo. Las sensaciones han sido buenas, con unas dunas divertidas de sortear. Aunque las distancias con el liderato sean aún importantes, quedan diez días de rally y puede pasar de todo», decía Barreda, que se sitúa a 20 minutos de la cabeza, un tiempo más que recuperable todavía.

Pintan mejor las cosas para él después de una victoria que le hace entrar un poco más en la historia de la carrera. Con el de este lunes alcanza los 28 triunfos de etapa en el rally más duro del mundo, una cifra que le permite quedarse en solitario como el mejor español en este apartado sobre dos ruedas, por delante de Jordi Arcarons, con el que estaba empatado hasta ahora a 27.

Stage 2 - 🏍



🥇 Joan Barreda

🥈 Sam Sunderland

🥉 Kevin Benavides



All the results 👉 https://t.co/VWALrQ0INa#Dakar2022 pic.twitter.com/uI1D5JSW5s — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2022

En el ranking general, Barreda es tercero, sólo por detrás de dos nombres míticos: Cyril Despres y Stepháne Peterhansel, que sobre dos ruedas se impusieron 33 veces cada uno. El español tiene margen para seguir avanzando en esta clasificación y alcanzar a los dos líderes. Si sigue aumentando su botín en este Dakar tendrá opciones de ganar por fin ese título que se le resiste.

En coches, la etapa fue para Sebastien Loeb, seguido de Al-Attiyah, en un duelo que parece se va repetir cada día hasta el 14 de enero. Los dos se van a jugar el título de esta edición si no hay sufren ningún contratiempo. Los otros favoritos están demasiado lejos tras la debacle de domingo. Carlos Sainz recuperó sensaciones con un tercer puesto en el día a algo más de cinco minutos del vencedor.