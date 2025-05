Clasificación y sprint GP de Francia 2025 MotoGP en Le Mans hoy: horarios y dónde ver online TV

El Campeonato del Mundo de MotoGP continúa en el histórico circuito de Le Mans. Con solo 13 vueltas en juego y la clasificación aún abierta, el margen de error es mínimo, Álex Márquez llega al sprint como líder del Mundial con 140 puntos, tras un fin de semana perfecto en Jerez, donde logró su primera victoria en MotoGP y firmó la remontada que lo puso en lo más alto, Marc sufrió de una caída y aunque pudo volver a la carrera, se quedó lejos del podio. Ambos están separados por un solo punto, y la sprint de hoy puede inclinar la balanza nuevamente.

Marc Márquez, por su parte, suma 139 puntos y busca recuperar el liderato que perdió hace apenas una semana. Su temporada ha estado marcada por la velocidad, pero también por errores puntuales en las carreras largas. En Jerez, una caída en la curva 8 le impidió sumar más de cuatro puntos, aunque demostró capacidad de remontada. En Le Mans, donde ha mostrado un gran ritmo en los entrenamientos libres. Marc ha sido el nombre del viernes en Le Mans, el piloto de Ducati no solo lideró el primer entrenamiento libre con casi seis décimas de ventaja sobre el resto, sino que por la tarde destrozó el récord absoluto del trazado con un espectacular 1:29.855, una marca que lo convierte en uno de los favoritos del fin de semana.

"No tenía ninguna duda de que la velocidad la tenemos, la hemos mostrado toda la temporada", señaló tras bajarse de la moto. "Ya me encontré bien el lunes en el test allí y hoy me he sentido muy cómodo. Pero es viernes, precaución y prudencia al máximo, porque mañana y domingo es cuando se reparten los puntos y ya me ha pasado dos domingos que he fallado", en referencia a sus errores en Austin y Jerez.

Álex Márquez consiguió en el Gran Premio de España su primera victoria en MotoGP, tras más de cuatro temporadas compitiendo en la categoría reina. El piloto lideró la carrera principal del domingo tras una remontada que le permitió superar a Francesco Bagnaia y Fabio Quartararo, para lograr su primer triunfo en la máxima categoría del motociclismo mundial. La victoria de Álex en Jerez fue la número 200 conseguida por un piloto español en MotoGP.

Gran Premio de España MotoGP 2025 román Ríos Agencia EFE

El circuito de Le Mans es uno de los trazados con mayor tradición del calendario de MotoGP. Su versión actual, el Circuito Bugatti, acoge el Gran Premio de Francia de manera regular desde 1969, aunque el país ya había formado parte del campeonato desde su creación en 1949. El trazado está situado junto al famoso circuito de resistencia de las 24 Horas de Le Mans, con el que comparte parte del recorrido. Le Mans ha sido testigo de momentos clave en la historia reciente de MotoGP, tanto por su capacidad de convocatoria con cifras superiores a los 270.000 espectadores durante el fin de semana.

Horario y dónde ver la carrera sprint GP de Francia hoy

La carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de Francia en Le Mans se podrá ver en directo en a través de la plataforma DAZN o en plataformas como Movistar + (a través de sus canales lineales, como DAZN 1 y DAZN 2). La sprint, que constará de 13 vueltas y está programada para hoy a las 15:00 horas (horario peninsular español). También podrás seguir el minuto a minuto y la cobertura a través de LARAZÓN.es.

Estos son los horarios clave de MotoGP para hoy en el Gran Premio de Francia, que se disputa en el Circuito Bugatti de Le Mans: