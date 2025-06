El zasca de Marc Márquez a los "haters": "Un poco de respeto, desde el sofá se ve muy fácil"

Este domingo fue Marco Bezzecchi el único que pudo seguir de cerca a Marc, y lo mismo que pasó con Álex el sábado, tampoco encontró un hueco para meterle la moto y buscar el adelantamiento.

Esto lo aprovechó el «93» para ajustar cuentas con los «haters» que acusan a los hermanos de no atacarse en pista. «¿Qué ha pasado con Bezzecchi? ¿Por qué no me ha atacado? ¿No lo ha intentado? Lógicamente lo ha intentado, pero mucha gente lo ve muy fácil desde el sofá de casa y hay que entender en qué circuito estás, en qué condiciones, qué es pilotar una MotoGP, dónde te pueden atacar, etc», lanzaba el de Cervera, porque que se sepa Bezzecchi no es familia de los Márquez.

Lo que sucede es que ahora mismo puede liderar con cierto margen y sacar un poquito más a falta de dos vueltas cuando las gomas ya se están quejando. «Cuando empiezan a moverse esos neumáticos, a tener menos empuje en el tren delantero, cuando hay que gestionar con el gas, es cuando más cómodo me encuentro», dice Marc, que gana en todas partes.

Marc no se mordió la lengua y reconoció que el sábado le habían molestado las preguntas de los periodistas, que reflejaban, se supone, una corriente que estaba en redes sociales, sobre que Álex no se atreve a atacar a su hermano. "Es algo que me enfadó, porque pido un poco de respeto para todos los pilotos", insistía el "93", que ahora mismo está a un nivel que nadie le puede atacar.