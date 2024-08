MotoGP: El increíble problema que ha arruinado la salida de Marc Márquez en Austria

Fabio Quartararo, Pol Espargaró, Pedro Acosta, Álex Márquez, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Jack Miller, Marco Bezzecchi y Brad Binder fueron los pilotos a los que Marc Márquez adelantó en su remontada en el Red Bull Ring para pasar del puesto 13º al 4º lugar. El de Cervera estaba tercero en parrilla, así que en principio no tenía que remontar, pero todo se le complicó. Apareció un problema en la válvula del neumático delantero, que tuvieron que cambiar rápidamente a poco de que la carrera comenzase. Muchos nervios que le hicieron perder la concentración y por eso cuando todo empezaba se le olvidó activar el holeshot delantero, el dispositivo que baja la suspensión frontal para salir mejor.

Se quedó muy parado y se tocó con Morbidelli en una acción que fue revisada por los comisarios y que quedó sin sanción. Lo que sí fue es muy peligrosa, porque estuvo a punto de crear un accidente múltiple. "Todo lo que no tenía que pasar ha pasado, se ha roto la válvula del neumático delantero y lo han cambiado a última hora. Han hecho un gran trabajo, el neumático no estaba caliente del todo. He llevado la presión correcta a pesar de todo. Pero no he puesto el front device, me he quedado en mitad del pelotón, luego el toque, fuera de pista y he iniciado la remontada con tranquilidad", explicaba Marc en Dazn.

"El toque con Morbidelli es normal, él llegaba por detrás, yo estaba frenando y él no esperaba que yo estuviera allí. Por suerte nos hemos podido ir largos, si no, hubiera sido peor", continuaba el de Cervera.

Cayó hasta el puesto 13º y desde allí fue remontando a base de adelantamientos para llegar hasta el cuarto lugar. Tuvo un toque con Jack Miller, al que después no tuvo que pasar, porque se fue al suelo él solo.

Llegó hasta donde podía, porque los tres primeros clasificados ya estaban muy lejos a falta de diez vueltas. El tercero era Bastianini, que le sacaba algo más de ocho segundos. Los pudo recortar hasta los seis, algo que le dejó buen sabor de boca. "Me han faltado cuatro gotas de lluvia cuando iba cuarto. En ese momento he bajado el ritmo para terminar, de todas maneras iba remontando a Bastianini. Siendo un domingo raro, poder ser cuartos es muy bueno. Salgo contento porque ha pasado de todo cuando no tenía que pasar, pero ha sido me mejor clasificación, mi mejor wam up, mis mejores entrenamientos en cuanto a ritmo", cerraba Márquez ya pensando en Aragón.