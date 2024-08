Bastianini hace pleno en Silverstone y Jorge Martín recupera el liderato en memoria de Ángel Nieto

El sábado se cumplieron siete años desde que se fue para siempre Ángel Nieto y hace cuarenta de su último título mundial, ese 12+1 impronunciable para el gran campeón. Jorge Martín ha querido llevar el recuerdo del mito en su casco y su memoria ha impulsado al madrileño a recuperar el liderato. Lo perdió antes del parón con un caída y ahora vuelve a estar de nuevo arriba, porque en la Sprint falló Bagnaia y en la carrera larga no hay podido pasar del tercer puesto, así que con Jorge segundo son tres puntos de ventaja para el español en la lucha por el título.

Una pelea en la que empieza a ser juez Bastianini, que ganó el sábado y este domingo ha certificado un doblete con el pleno de puntos en Silverstone. Otra vez de menos a más Enea para robarle la cartera y la victoria a Jorge a falta de dos vueltas, mostrando un ritmo brutal y acercándose un poco más a los primeros, aunque la lucha por el título la tiene algo lejos.

Martín cometió un pequeño fallo, le abrió la puerta y vio que el segundo lugar era la meta más ambiciosa, pero con Pecco detrás bastaba para recuperar la cabeza de MotoGP y seguir con una batalla que se prevé ajustada en las diez carreras que faltan.

Marc Márquez esta vez sí que ha sido capaz de aguantar ese cuarto puesto y sumar unos buenos puntos, justo lo que no fue capaz de hacer en el Sprint, donde un error le dejó sin nada cuando estaba cómodo en ese lugar. No tuvo problemas para adelantar a Aleix Espargaró, pero se quedó sin vueltas para tratar de ir a por Bagnaia, que tenía problemas y decidió que lo mejor era acabar y no arriesgar a un nuevo accidente.